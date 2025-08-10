Live TV

România a câștigat o medalie de aur și una de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj U-19

Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania), transmite Agerpres. 

Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan - 08:04.74). 

Medalia de bronz a fost obţinută de echipajul feminin de 8+1 (Teodora Sandu, Mariana Ca?u, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu, Ştefania-Jakril Băicuşi), în 06 min 51 sec 05/100, devansat în finală de Marea Britanie (06:47.87) şi Statele Unite (06:49.50).  

Alte trei echipaje s-au clasat în imediata apropiere a podiumului. 

La patru rame feminin, România (Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint, Jessica Popescu) a încheiat pe patru (07:17.82), după SUA (07:09.61), Marea Britanie (07:10.20) şi Italia (07:12.92). 

În proba masculină de patru vâsle, România (Paul Alin Corodescu, David Costel Chitic, Ivan Petcovici, Sebastian-Constantin Lupu) a fost a patra (06:20.29), după Germania (06:12.23), Italia (06:15.55) şi Elveţia (06:17.42). 

Pe patru (06:08.06) s-a clasat România şi la opt plus unu masculin (Constantin Tricolici, Gabriel-Valentin Rusu, Gabriel Ostaş, Alexandru-Ştefan Pădure, Ionuţ-Denis Ungureanu, Damian Feraru, Samuel Moldovan, David Ioan Naharneac şi Irina Lucia Andreea Despa), după Marea Britanie (05:57.59), Cehia (06:01.10) şi Germania (06:02.88). 

La patru vâsle feminin, Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu s-au clasat pe cinci (07:02.41). 

Echipajul masculin de patru rame (Radu-Andrei Enescu, Daniel Vasile Chitic, Robert Ioan Muraru, Andrei Perdei) s-a clasat pe locul secund în Finala B (06:36.01), după Turcia (06:35.55), fiind pe locul 8 în clasamentul general. 

