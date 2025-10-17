Live TV

România a urcat în clasamentul FIFA după victoria cu Austria. Pe ce loc se află acum „tricolorii”

Data actualizării: Data publicării:
(SP)ROMANIA BUCHAREST FOOTBALL FRIENDLY MATCH ROMANIA VS MOLDOVA
Jucătorii din echipa titulară a României pozează înaintea meciului amical internațional de fotbal dintre România și Moldova, pe stadionul Arena Națională din București, România, 9 octombrie 2025. Foto: Profimedia
Din articol
Clasamentul FIFA pe luna octombrie:

Naţionala României a urcat patru poziţii faţă de luna trecută şi ocupă locul 47 în clasamentul publicat vineri de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA).

Tricolorii au obţinut două victorii în octombrie, 2-1 cu Moldova, în meci amical, şi 1-0 cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

România a pus capăt astfel trendului descendent de anul acesta, după ce pe 19 decembrie 2024 se afla pe locul 38.

Spania, campioana europeană en titre, se află în continuare pe primul loc, urmată de campioana mondială Argentina, care a făcut rocada cu Franţa, vicecampioana mondială, ajunsă acum pe locul al treilea.

Dintre adversarele României în preliminariile CM 2026, Austria a coborât două locuri şi se află pe 24, Bosnia-Herţegovina a coborât şi ea două trepte, fiind pe 75, Cipru a urcat trei poziţii, fiind pe 125, iar San Marino rămâne ultima, pe 210.

Următorul clasament va fi publicat pe 21 noiembrie.

Clasamentul FIFA pe luna octombrie:

1 (1). Spania 1.880,76 puncte
2 (3). Argentina 1.872,43
3 (2). Franţa 1.862,71
4 (4). Anglia 1.824,3
5 (5). Portugalia 1.778
6 (7). Olanda 1.759,96
7 (6). Brazilia 1.758,85
8 (8). Belgia 1.740,01
9 (10). Italia 1.717,15
10 (12). Germania 1.713,3
11 (9). Croaţia 1.710,15
12 (11). Maroc 1.710,11
13 (13). Columbia 1.695,72
14 (14). Mexic 1.682,52
15 (15). Uruguay 1.677,57
16 (16). SUA 1.673,49
17 (17). Elveţia 1.653,32
18 (18). Senegal 1.650,61
19 (19). Japonia 1.645,34
20 (20). Danemarca 1.641,02
...............................................
24 (22). Austria 1.586,98
47 (41). România 1.480,13
75 (73). Bosnia-Herţegovina 1.341,36
125 (128). Cipru 1.137,43
210 (210). San Marino 727,95

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
explozie
3
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
4
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat...
sediu ANAF
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de...
Explozie în Rahova.
Cronologia exploziei devastatoare din București. Apel la 112 pentru...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze...
Ultimele știri
Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski este primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă
Tensiuni între China și Marea Britanie: Beijingul amenință cu „consecințe” din cauza întârzierii mega-ambasadei
Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Stadion suporteri
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026. Care sunt țările care au cumpărat cele mai multe bilete
oameni in varsta-centru ingrijire
De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puțin decât restul europenilor. Explicațiile Eugeniei Bratu, medic în cadrul INSP
Piranha
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin SAFE. Cele două obiective ale programului
Mircea Lucescu
Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a spus totul despre doi titulari cerți în mandatul lui Iordănescu: „Nu puteam să continui cu ei”
jucatori de la nationala romaniei de fotbal se bucura
Preliminariile CM 2026. Ce cred maghiarii despre un baraj Ungaria - România pentru calificarea la Campionatul Mondial
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu