Se reiau sporturile de contact. Ionuț Atodiresei, luptător K1 și MMA: Am avut un sportiv care s-a îngrășat 30 de kilograme în pandemie

Se reiau antrenamentele colective şi competiţiile în sporturile de contact, precum artele marţiale, judo, lupte sau kickboxing. Anunțul a fost făcut de ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, care a prezentat și noile reguli. Pe durata competiției sportivii vor trebui să fie izolaţi în cantonament și va fi obligatorie realizarea unui test covid cu 48 de ore înainte de proba cântarului.

Antrenamentele sportivilor care practică artele marțiale se desfășoară în condiții speciale, cu distanțare și triaj epidemiologic.

„La intrare în incintă, toată lumea poartă mască, vin de acasă echipați direct, nu avem acces în vestiare momentan. Înainte de intrare se face triaj. Are un mic bagaj, îl lasă undeva și trece fiecare pe locul lui. În toate sălile, am făcut niște X-uri din niște benzi și am măsurat distanța să fim siguri că distanța este OK”, explică Gruia Docan, președintele Federației Române de Karate Kyokushin.

Se vor relua antrenamentele și în cazul altor sporturi de luptă, dar și competițiile.

„Toți am avut de suferit, sportivii și-au ieșit din formă. Am avut un sportiv care s-a îngrășat 30 de kilograme în pandemie, nu a mai făcut mișcare deloc. Vă dați seama cât de greu îi va fi să revină la treabă și să dea acele kilograme jos! E foarte important că se reiau competițiile, pentru că sunt o motivație în plus pentru a te antrena. Neavând o dată stabilită, te antrenai fără niciun rost. Când ai stabilit o competiție, devii mult mai motivat, tragi mult mai tare”, spune Ionuț Atodiresei - luptător K1 și MMA.

Pentru sporturile de echipă în sală, înainte de a intra în competiții, este necesar un singur test Real Time PCR cu rezultat negativ, făcut cu 48 de ore înainte și nu mai este nevoie de perioada de izolare, a anunțat ministrul Tineretului și Sportului. „Eu mă aștept ca cei din cluburi să preia o foarte mare parte a responsabilității. Pe durata competițiilor, toți participanții vor fi izolați în cantonamente”, a precizat Ionuț Stroe.

Normele de la Ministerul Tinereului și Sportului mai prevăd și ca suprafețele de joc să fie dezinfectate înainte de fiecare antrenament sau competiție.

Editor : Luana Pavaluca