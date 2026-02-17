Live TV

Secretul Norvegiei pentru dominația la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce fac diferit pentru copiii lor

Data publicării:
Val di Fiemme, Italy 20260215. Anna Odine Stroem with the gold medal on the podium after jumping the women's large hill in the Predazzo Ski Jumping Stadium during the Winter Olympics in Milano Cortina 2026. Photo: Terje Pedersen / NTB This text is auto
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 – Sărituri cu schiurile, Trambulina Mare, Individual Feminin, 15.02.2026, la Stadionul de Sărituri cu Schiurile Predazzo, Predazzo. Eirin Maria Kvandal, Norvegia, stânga – Anna Odine Stroem, Norvegia, centru – Nika Prevc, Slovenia, dreapta / Profimedia Images
Sport pentru toţi copiii, nu doar pentru campioni Colaborare şi împărtăşirea cunoştinţelor Obiectivul: 35 de medalii

Consecvenţa remarcabilă a Norvegiei la Jocurile Olimpice de iarnă provine dintr-o cultură veche de zeci de ani, care pune baza pe fericirea copiilor, accesul egal la sport şi împărtăşirea cunoştinţelor înaintea rezultatelor rapide, a declarat şeful delegaţiei ţării, Tore Oevreboe, scrie Reuters.

Norvegia conduce clasamentul cu 27 de medalii, dintre care 12 de aur, înaintea gazdei Italia. Naţiunea scandinavă a condus în mod constant clasamentul medaliilor de la Jocurile Olimpice din 2014 de la Soci şi a obţinut rezultate bune şi la ediţiile anterioare.

„Ştim că trebuie să avem succes în fiecare competiţie la care participăm. Dar încercăm să rămânem foarte relaxaţi şi umili... şi îi respectăm foarte mult pe concurenţii noştri”, a declarat Oevreboe pentru Reuters, subliniind că Norvegia nu consideră succesul ca fiind ceva de la sine înţeles.

Oevreboe a afirmat că avantajul Norvegiei nu ţine de facilităţile de elită şi de obiectivele de medalii. „Nu este atât de uşor să spun care este secretul. Are legătură cu modul în care ne organizăm societatea”, a spus el.

Sport pentru toţi copiii, nu doar pentru campioni

„Distribuim bunăstarea... astfel încât copiii să poată participa la activităţi sportive, iar părinţii să îi poată ajuta. Oamenii lucrează opt ore pe zi şi apoi au destul de multe ore la dispoziţie pentru a petrece timp cu copiii lor, practicând sport.”

Modelul norvegian, a explicat Oevreboe, este conceput pentru a menţine copiii în sport, protejându-le plăcerea, mai degrabă decât presându-i să câştige. „Încercăm să nu ne concentrăm pe câştigarea prea timpurie”, a spus el.

Copiii sunt încurajaţi să practice mai multe sporturi, să-şi dezvolte abilităţi fizice şi sociale şi să evite clasamentul timpuriu.

„Nu ar trebui să creăm învinşi. Ar trebui să creăm mici câştigători... Câştigul constă în a face parte din sport şi a avea bucurie”, a spus el.

„Scopul practicării sportului în Norvegia este de a duce o viaţă bună. Aşadar, începi de mic şi înveţi abilităţi motorii, abilităţi sociale, iar apoi înveţi cum să-ţi foloseşti corpul într-un cadru fizic”, a adăugat oficialul.

Colaborare şi împărtăşirea cunoştinţelor

Oevreboe a adăugat că succesul Norvegiei este consolidat de un sistem sportiv colegial, bazat pe colaborarea dintre antrenori şi federaţii, care a modelat sistemul sportiv de elită încă din 1988.

„Împărtăşim cunoştinţele, deoarece nu suntem suficient de mari pentru a rămâne izolaţi”, a spus el. „Oamenii care au cu adevărat cunoştinţe... se cunosc între ei sau învaţă să se cunoască, deoarece (ţara) este atât de mică.”

Chiar şi în cazul sporturilor de iarnă costisitoare, Oevreboe a spus că Norvegia încearcă să facă participarea posibilă pentru toate familiile. „Avem o piaţă imensă de echipamente second-hand”, a spus el. „Mulţi dintre sportivii care vin aici şi care sunt destul de buni au folosit echipamente second-hand în timpul tinereţii.”

Obiectivul: 35 de medalii

Privind spre restul competiţiei, Oevreboe a confirmat că Norvegia şi-a stabilit un obiectiv de 35 de medalii.

„Vrem să comunicăm că avem încredere în sportivii noştri... dar sportivii nu ar trebui să fie prea îngrijoraţi în privinţa asta.”

Oevreboe a spus că aceeaşi filosofie se aplică şi atunci când sportivii de top aleg să părăsească sistemul norvegian, aşa cum a făcut schiorul Lucas Pinheiro Braathen înainte de a trece la Brazilia.

„Dacă este mai fericit concurând pentru Brazilia, ar trebui să aleagă Brazilia”, a spus el. „Nu vom opri niciodată pe nimeni.”

