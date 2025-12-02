Serena Williams a vorbit despre suferinţele legate de fizicul ei: „Oamenii spuneau că sunt bărbat”

Retrasă din activitate după US Open 2022, Serena Williams a revenit asupra comentariilor şi criticilor legate de fizicul ei, care au marcat imensa sa carieră, bucurându-se că situaţia s-a schimbat de atunci.

Şaizeci şi trei de titluri, dintre care douăzeci şi trei de Grand Slam, şi peste 300 de săptămâni petrecute pe locul numărul unu mondiall, Serena Williams s-a retras din tenisul profesionist, la finalul US Open 2022, ca o legendă a sportului, scrie News.ro.

Dar, deşi a dominat circuitul WTA timp de aproximativ douăzeci de ani, americanca a cunoscut la fel de mult succes cât şi critici de-a lungul carierei sale fenomenale.

„Nu arătam ca celelalte fete”

În cauză, în special: fizicul său impunător, subiect recurent de discuţie al detractorilor săi. „A fost dificil pentru că la început – în primii cincisprezece ani – corpul meu era diferit. Aveam sânii mari şi fundul mare. Toate celelalte atlete erau plate, foarte slabe şi frumoase, fiecare în felul ei. Şi, ca atletă, nu ştiam cum să gestionez asta”, a mărturisit ea într-un interviu acordat brandului Net-a-Porter.



„Are un impact psihologic. Absolut. Toată viaţa crezi că eşti prea grasă, apoi te uiţi înapoi şi îţi dai seama că erai în formă (fizic). Da, aveam muşchi mari. Nu arătam ca celelalte fete, dar nu suntem toate la fel”, a spus ea.

14 kilograme în minus

În această vară, Serena Williams s-a aflat din nou în centrul discuţiilor din cauza fizicului său. Deşi a apărut mai în formă ca niciodată, cu 14 kilograme în minus, modul în care le-a pierdut a stârnit controverse. Americanca a dezvăluit că a luat GLP-1, un medicament controversat pentru slăbit, pe care l-a promovat.

„La 17 ani, când am câştigat pentru prima dată US Open, am luat o decizie. Eram atât de tânără, dar mi-am spus că nu voi mai citi niciodată nimic despre mine. Nu am mai citit niciun articol după aceea”, povesteşte ea. „Nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă destabilizeze.”

„Dacă ai ceva răutăcios de spus, stai la coadă”

„Să creşti ca persoană de culoare în tenisul profesionist vine la pachet cu negativitate”, afirmă ea. Şi ilustrează: „Dacă ai ceva răutăcios de spus, stai la coadă. Trebuie să te întorci mult înapoi, îţi va lua câteva zile să ajungi la capăt. Alătură-te mulţimii.” Înainte de a concluziona: „Nu aud aceste remarci. Fiecare are dreptul la propria opinie. Dacă nu mă placi, nu eşti obligat să o faci.”



Serena Williams se bucură totuşi să vadă că situaţia s-a îmbunătăţit pentru jucătoare precum Coco Gauff, câştigătoare a US Open în 2023 şi Roland-Garros în 2025, sau Naomi Osaka, câştigătoare a patru turnee de Grand Slam. „Lucrurile s-au schimbat. Nimeni nu mai insulă aceste fete aşa cum mă insulau pe mine. Oamenii spuneau că sunt ca un bărbat şi multe alte lucruri.”

Proiecte

După ce a născut a doua fiică în august 2023, americanca în vârstă de 44 de ani are acum numeroase proiecte. Ea conduce Serena Ventures, o companie de capital de risc specializată în întreprinderi tinere, şi tocmai a lansat un podcast împreună cu sora sa Venus, numit „Stockton Street”, în referinţă la adresa casei copilăriei lor din California.

