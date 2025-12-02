Live TV

Serena Williams a vorbit despre suferinţele legate de fizicul ei: „Oamenii spuneau că sunt bărbat”

Data publicării:
Serena Williams
Serena Williams, fotografie din 2025. Foto: Profimedia
Din articol
„Nu arătam ca celelalte fete” 14 kilograme în minus „Dacă ai ceva răutăcios de spus, stai la coadă” Proiecte

Retrasă din activitate după US Open 2022, Serena Williams a revenit asupra comentariilor şi criticilor legate de fizicul ei, care au marcat imensa sa carieră, bucurându-se că situaţia s-a schimbat de atunci.

Şaizeci şi trei de titluri, dintre care douăzeci şi trei de Grand Slam, şi peste 300 de săptămâni petrecute pe locul numărul unu mondiall, Serena Williams s-a retras din tenisul profesionist, la finalul US Open 2022, ca o legendă a sportului, scrie News.ro.

Dar, deşi a dominat circuitul WTA timp de aproximativ douăzeci de ani, americanca a cunoscut la fel de mult succes cât şi critici de-a lungul carierei sale fenomenale.

„Nu arătam ca celelalte fete”

În cauză, în special: fizicul său impunător, subiect recurent de discuţie al detractorilor săi. „A fost dificil pentru că la început – în primii cincisprezece ani – corpul meu era diferit. Aveam sânii mari şi fundul mare. Toate celelalte atlete erau plate, foarte slabe şi frumoase, fiecare în felul ei. Şi, ca atletă, nu ştiam cum să gestionez asta”, a mărturisit ea într-un interviu acordat brandului Net-a-Porter.

„Are un impact psihologic. Absolut. Toată viaţa crezi că eşti prea grasă, apoi te uiţi înapoi şi îţi dai seama că erai în formă (fizic). Da, aveam muşchi mari. Nu arătam ca celelalte fete, dar nu suntem toate la fel”, a spus ea.

14 kilograme în minus

În această vară, Serena Williams s-a aflat din nou în centrul discuţiilor din cauza fizicului său. Deşi a apărut mai în formă ca niciodată, cu 14 kilograme în minus, modul în care le-a pierdut a stârnit controverse. Americanca a dezvăluit că a luat GLP-1, un medicament controversat pentru slăbit, pe care l-a promovat.

„La 17 ani, când am câştigat pentru prima dată US Open, am luat o decizie. Eram atât de tânără, dar mi-am spus că nu voi mai citi niciodată nimic despre mine. Nu am mai citit niciun articol după aceea”, povesteşte ea. „Nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă destabilizeze.”

„Dacă ai ceva răutăcios de spus, stai la coadă”

„Să creşti ca persoană de culoare în tenisul profesionist vine la pachet cu negativitate”, afirmă ea. Şi ilustrează: „Dacă ai ceva răutăcios de spus, stai la coadă. Trebuie să te întorci mult înapoi, îţi va lua câteva zile să ajungi la capăt. Alătură-te mulţimii.” Înainte de a concluziona: „Nu aud aceste remarci. Fiecare are dreptul la propria opinie. Dacă nu mă placi, nu eşti obligat să o faci.”

Serena Williams se bucură totuşi să vadă că situaţia s-a îmbunătăţit pentru jucătoare precum Coco Gauff, câştigătoare a US Open în 2023 şi Roland-Garros în 2025, sau Naomi Osaka, câştigătoare a patru turnee de Grand Slam. „Lucrurile s-au schimbat. Nimeni nu mai insulă aceste fete aşa cum mă insulau pe mine. Oamenii spuneau că sunt ca un bărbat şi multe alte lucruri.”

Proiecte

După ce a născut a doua fiică în august 2023, americanca în vârstă de 44 de ani are acum numeroase proiecte. Ea conduce Serena Ventures, o companie de capital de risc specializată în întreprinderi tinere, şi tocmai a lansat un podcast împreună cu sora sa Venus, numit „Stockton Street”, în referinţă la adresa casei copilăriei lor din California.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Barack Obama
Barack Obama, despre afirmațiile lui Donald Trump privind asocierea paracetamolului cu autismul: „Este o violenţă împotriva adevărului”
Patrick Mouratoglou și Serena Williams pe terenul de tenis
Patrick Mouratoglou a dezvăluit motivul pentru care s-a certat cu Serena Williams de mai multe ori
Scientists Find Strongest Evidence Yet Of Life On An Alien Planet
Ce temperaturi s-au înregistrat pe cea mai rece planetă descoperită vreodată. Dezvăluirile oamenilor de știință
Un jurnalist australian i-a cerut scuze jucătorului de tenis Novak Djokovic, după comentariile „insultătoare și ofensive”
People enjoy sunny spring day at Cafe Norden Copenhagen Denmark March 14,2006
Secretul modelului danez de echilibru între viața profesională și personală. Regula de trei metri, încredere și politici favorabile
Recomandările redacţiei
2025-06-23-8331
Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile...
brazi
Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția...
IMG_0809
Angajații Parlamentului protestează din nou, nemulțumiți de salarii...
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Ministrul Justiției, despre pensiile magistraților: O lege privită ca...
Ultimele știri
Reacția sarcastică a Mariei Zaharova după ce Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE a fost reținută
Donald Trump ar fi vrut să-l exileze pe Nicolas Maduro în „cimitirul dictatorilor”
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia. Ancheta vizează posibile fraude cu fonduri europene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Fanii se tem că Ed Sheeran dă indicii că mariajul lui ar fi în pericol. Noile piese abundă în versuri despre...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...