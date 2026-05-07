Live TV

Video Shakira a lansat un fragment din imnul Cupei Mondiale de Fotbal 2026. „Dai Dai”, filmat pe stadionul Maracana

Data publicării:
shakira
Foto: Profimedia Images

Cântăreaţa columbiană Shakira a distribuit joi un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026, într-un scurt videoclip publicat pe Instagram.

La începutul cântecului „Dai Dai”, Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ţinând mingea oficială a Cupei Mondiale, „Trionda”, sub unul dintre braţe, informează DPA preluată de Agerpres.

Apoi, ea cântă o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, camera se îndepărtează de stadion şi pe acoperişul acestuia pot fi văzute cuvintele „We are ready” („Suntem gata”).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira şi muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată pe 14 mai. FIFA, forul mondial al fotbalului, a distribuit, de asemenea, fragmentul publicat joi pe Instagram de cântăreaţa columbiană.

Shakira a contribuit anterior şi la „Waka Waka”, piesa oficială a Cupei Mondiale de fotbal din 2010, desfăşurată în Africa de Sud.

Cupa Mondială de fotbal masculin 2026 va avea loc în iunie şi iulie în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Weekendul trecut, vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro în faţa unui public uriaş, alcătuit din aproximativ 2 milioane de spectatori.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
3
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
4
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
5
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Digi Sport
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cristian chivu se bucura dupa meci
Nicușor Dan îl laudă pe Cristian Chivu după titlul din Italia: „Va avea un viitor strălucit”
Cristi Chivu
Inter a câștigat titlul în serie A. Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță
Brazil Shakira
Shakira face istorie la Rio: Concert cu 2 milioane de fani pe plaja Copacabana
Minge
Cercetătorii britanici propun modificarea mingilor de fotbal pentru a combate problema impactului loviturilor cu capul
Gheorghe Hagi Popescu
Gheorghe Popescu, despre Hagi ca selecţioner: „Nu doar că eşti cel mai potrivit pentru jobul ăsta, eşti perfect. Acum e momentul tău”
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
nicusor si fritz
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la...
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: Trebuie un premier care poate fi acceptat de toată...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Negocieri informale la Cotroceni. Surse: Ilie Bolojan a fost primit...
Ultimele știri
Dominic Fritz: Miniştrii PSD au lăsat ministerele „într-un hal absolut înspăimântător”
Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a născut o fetiță
Fritz: PNL și USR vor acționa coordonat în Parlament. „Nu vom spune lucruri care să ne surprindă reciproc la Cotroceni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Ce business de succes a lansat Mircea Lucescu chiar în 2026, înainte de deces. Cine conduce acum afacerea
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Lorenzo Biliboc, perla de la CFR Cluj, dezvăluie unde vrea să joace: „Pentru tata și pentru mama”. Interviu...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă