Simona Halep a spus care este jucătoarea de tenis de care a fost intimidată: „Au fost meciuri grele, foarte grele”

Simona Halep. Foto: Profimedia
Serena Williams a învins-o pe Simona Halep de zece ori

Sportiva din Constanța a câștigat două titluri de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, a jucat alte 3 finale (două la Roland Garros și una la Australian Open). A fost lider mondial în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni. La un an de la retragerea din tenis, Simona a numit persoana de care a fost intimidată, scrie Digi Sport.

Este vorba de nimeni alta decât legendara Serena Williams, fost lider mondial în clasamentul WTA și una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istorie.

„Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac.
Poate înățimea, era diferența între noi de înălțime și cumva avea senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală.

În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spună că am simțit frică față de cineva”, a declarat Simona Halep, conform mindarchitect.

Serena Williams a învins-o pe Simona Halep de zece ori

Serena Williams și Simona Halep s-au întâlnit de 12 ori în circuitul profesionist, iar americanca a dominat clar confruntările directe, cu zece victorii, față de cele două obținute de româncă.

De-a lungul anilor, Serena s-a impus în majoritatea duelurilor importante, inclusiv la Wimbledon 2011, la prima lor întâlnire, dar și în sferturile de finală de la Australian Open 2021, în două seturi, 6-3, 6-3.

Cu toate acestea, Simona Halep a reușit două succese memorabile în fața Serenei Williams. Primul a venit la Turneul Campioanelor din Singapore, în 2014, când s-a impus categoric cu 6-0, 6-2, iar al doilea, și cel mai important, în finala de la Wimbledon 2019, câștigată cu 6-2, 6-2.

Simona Halep și Serena Williams la finalul finalei de la Winbledon. Foto: Profimedia

 

