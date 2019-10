Simona Halep, propusă să fie portdrapelul României la Olimpiada de la Tokyo din 2020

Simona Halep va fi propusă ca portdrapel al României la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, a declarat președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu. Decizia finală va fi luată de Comitetului Executiv al COSR, informează Agerpres.

„S-a vorbit şi sigur că Simona Halep este unul dintre sportivii emblematici ai României. Există o procedură care va fi urmată şi de această dată, la fel ca la precedentele ediţii ale Jocurilor Olimpice. Simona Halep va fi propusă ca portdrapel al României la Tokyo, iar Comitetul Executiv al COSR urmează să valideze această propunere", a spus Covaliu.

Simona Halep a declarat că are de gând să participe la trei probe la Olimpiada de la Tokyo: simplu, dublu, alături de Irina Begu, şi dublu mixt, împreună cu Horia Tecău.

Obținerea titlului olimpic este unul dintre principalele obiective în 2020 pentru Simona Halep.

„Din trei probe, eu sper să iau una, nu contează în ce fel, sper să iau una. Cu Horia, la mixt, am vorbit deja. În momentul acesta am discutat cu Irina Begu. Am vorbit de un an de zile că, dacă ne calificăm amândouă, să jucăm împreună. Dar până atunci se pot schimba multe", a spus Halep.

Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 se vor desfășura în perioada 24 iulie - 9 august 2020.

