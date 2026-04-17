Sondaj: Peste 71% dintre români susțin numirea lui Gheorghe Hagi la națională

Susținerea pentru Hagi, diferită pe vârstă, mediu și opțiuni politice Încredere moderată în calificarea la EURO 2028 Metodologie

Majoritatea românilor au o opinie favorabilă privind numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal, arată barometrul Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1-7 aprilie.

„71.85% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal”, relevă sondajul.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică faptul că numirea lui Hagi generează un consens rar în spațiul public.

„Numirea lui Gheorghe Hagi generează un consens social larg, mai rar întâlnit în spațiul public românesc”, a afirmat acesta.

El subliniază și diferențele de percepție dintre grupuri sociale și faptul că susținerea simbolică nu înseamnă automat așteptări de performanță.

„Este o percepție bazată pe capitalul său simbolic și pe statutul de personalitate emblematică a fotbalului românesc. Există o diferențiere clară a opiniilor între segmentele mai apropiate cultural de fotbal și cele mai distante, ceea ce arată că interesul și implicarea față de acest domeniu sunt distribuite inegal socio-demografic.

Entuziasmul față de numirea lui Gheorghe Hagi în poziția de selecționer nu se traduce integral în încredere privind performanța viitoare a echipei naționale, sugerând o separare între susținerea simbolică a liderului și evaluarea realistă a rezultatelor. Deși se conturează o majoritate care crede că echipa națională se va califica la Campionatul European de Fotbal din 2028, ea rămâne fragilă, publicul fiind prudent în raport cu așteptările față de performanța sportivă.”, a mai spus Ștefureac.

Susținerea pentru Hagi, diferită pe vârstă, mediu și opțiuni politice

Potrivit sondajului, 71,85% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre această numire (40,7% foarte bună și 31% destul de bună). Doar 4,3% au o părere negativă (2,7% destul de proastă și 1,6% foarte proastă), în timp ce 23,4% nu au nicio opinie, iar 0,5% nu răspund.

Categoriile care au o opinie mai favorabilă decât media sunt votanții PSD și PNL, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din București și mediul rural, precum și angajații din sectorul public.

În schimb, votanții USR, femeile, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urbanul mare declară într-o proporție mai mare că nu au o opinie clară pe acest subiect.

Încredere moderată în calificarea la EURO 2028

Sondajul mai arată că 49,9% dintre români cred că echipa națională se va califica la Campionatul European din 2028.

49.9% dintre români cred că echipa națională de fotbal se va califica la Campionatul European din 2028

Pe de altă parte, 30,6% nu cred în calificare, iar 19,4% nu știu sau nu pot aprecia.

Încrederea în calificare este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR și al persoanelor cu educație primară.

În schimb, votanții USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare, precum și angajații din sectorul public sunt mai sceptici cu privire la performanțele echipei naționale.

Metodologie

Datele au fost culese în perioada 1–7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ la nivel național pentru populația neinstituționalizată de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

nicusor dan inquam octav ganea
1
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
2
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
simina tanasescu la ccr
3
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Claudiu Manda
5
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
Te-ar putea interesa și:
oameni pe strada
Sondaj: majoritatea românilor se așteaptă la efecte economice de durată și scumpiri la carburanți din cauza conflictului din Iran
oameni pe stradă
Sondaj la comanda Digi24: La ce renunță românii după valul de scumpiri. Sociolog: „Aceste lucruri duc la o anxietate tot mai mare”
The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President
Trump și Vance dau semne că au abandonat Ucraina. Ce spune însă cel mai recent sondaj despre interesul americanilor pentru Kiev
plen camera deputatilor
Sondaj: AUR scade în preferințele românilor și înregistrează cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale din 2025
Prieteni fotbal
Președintele clublului Napoli vrea reprize de 25 de minute în fotbal. Ce modificări propune, pentru a face acest sport mai atractiv
Recomandările redacţiei
pompa benzina
Ce spune FMI despre reducerea taxelor pe combustibili pentru a frâna...
kelemen hunor
Conducerea UDMR intră în ședință după alegerile din Ungaria și...
oameni cu umbrela in ploaie
Alerte de vreme rea: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și vânt...
soigu si putin foto kremlin ru
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice...
Ultimele știri
Controale în zona Sălii Palatului: Poliția verifică parcările ilegale și „rezervările” contra cost
Circulaţia tramvaielor liniei 21 va fi suspendată în acest weekend, iar mai multe autobuze vor avea traseele modificate în București
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Cel mai mare combinat siderurgic din România, din nou la vânzare. Care este prețul de pornire pentru Liberty...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat între Gâlcă și Alex Dobre la primul antrenament al Rapidului după scandal. Ultim avertisment...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în umătate din România
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...