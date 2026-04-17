Sondaj: Peste 71% dintre români susțin numirea lui Gheorghe Hagi la națională

Majoritatea românilor au o opinie favorabilă privind numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal, arată barometrul Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1-7 aprilie.

„71.85% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal”, relevă sondajul.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică faptul că numirea lui Hagi generează un consens rar în spațiul public.

„Numirea lui Gheorghe Hagi generează un consens social larg, mai rar întâlnit în spațiul public românesc”, a afirmat acesta.

El subliniază și diferențele de percepție dintre grupuri sociale și faptul că susținerea simbolică nu înseamnă automat așteptări de performanță.

„Este o percepție bazată pe capitalul său simbolic și pe statutul de personalitate emblematică a fotbalului românesc. Există o diferențiere clară a opiniilor între segmentele mai apropiate cultural de fotbal și cele mai distante, ceea ce arată că interesul și implicarea față de acest domeniu sunt distribuite inegal socio-demografic.

Entuziasmul față de numirea lui Gheorghe Hagi în poziția de selecționer nu se traduce integral în încredere privind performanța viitoare a echipei naționale, sugerând o separare între susținerea simbolică a liderului și evaluarea realistă a rezultatelor. Deși se conturează o majoritate care crede că echipa națională se va califica la Campionatul European de Fotbal din 2028, ea rămâne fragilă, publicul fiind prudent în raport cu așteptările față de performanța sportivă.”, a mai spus Ștefureac.

Susținerea pentru Hagi, diferită pe vârstă, mediu și opțiuni politice

Potrivit sondajului, 71,85% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre această numire (40,7% foarte bună și 31% destul de bună). Doar 4,3% au o părere negativă (2,7% destul de proastă și 1,6% foarte proastă), în timp ce 23,4% nu au nicio opinie, iar 0,5% nu răspund.

Categoriile care au o opinie mai favorabilă decât media sunt votanții PSD și PNL, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din București și mediul rural, precum și angajații din sectorul public.

În schimb, votanții USR, femeile, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urbanul mare declară într-o proporție mai mare că nu au o opinie clară pe acest subiect.

Încredere moderată în calificarea la EURO 2028

Sondajul mai arată că 49,9% dintre români cred că echipa națională se va califica la Campionatul European din 2028.

Pe de altă parte, 30,6% nu cred în calificare, iar 19,4% nu știu sau nu pot aprecia.

Încrederea în calificare este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR și al persoanelor cu educație primară.

În schimb, votanții USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare, precum și angajații din sectorul public sunt mai sceptici cu privire la performanțele echipei naționale.

Metodologie

Datele au fost culese în perioada 1–7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ la nivel național pentru populația neinstituționalizată de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu