Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri în top WTA după ce a câștigat Transylvania Open. Cum arată clasamentul pentru românce

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea. Foto: Profimedia
Top 5 WTA

Câştigătoare la Transylvania Open, Sorana Cîrstea a urcat pe locul 31 în clasamentul WTA. Ea este în acest moment jucătoarea din România cel mai bine clasată.

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat cinci locuri în clasamentul WTA şi este pe 31, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni, informează News.ro.

Cîrstea, care a câştigat duminică turneul Transylvania Open, are 1.499 puncte. Ea a obţinut la Cluj al patrulea titlu al carierei.

Jaqueline Cristian a coborât un loc şi este pe 36, 1.307 puncte.

Gabriela Ruse se menţine pe 72, cu 892 puncte, iar Irina Begu a coborât de pe 147 pe 148, cu 485 puncte.

Anca Todoni a coborât 2 locuri şi este pe 181, cu 387 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea a urcat un loc şi este pe 55 (1.470 puncte).

Finalistă la Transylvania Open, Emma Răducanu a urcat cinci locuri şi este pe 25, cu 1.700 puncte.

Top 5 WTA

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 10.990 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 7.978, iar pe 3 se află Elena Rîbakina, cu 7.523 puncte.

Americanca Amanda Anisimova ocupă locul 4, cu 6.680 puncte, iar Coco Gauff se află pe 5, cu 6.423 puncte.

 

