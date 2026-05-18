Sorana Cîrstea a urcat începând de astăzi pe cel mai înalt loc din cariera sa

Ce fac celelalte sportive din România

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţie, a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa.

După ce a ajuns în semifinale la Roma, Sorana a urcat 9 locuri şi are 1.985 de puncte.

Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA a fost locul 21, la 12 august 2013.

În acest moment Sorana surclasează nume mari din tenis precum Madison Keys (19), Elise Martens (23) sau Jelena Ostapenko (29).

În schimb, Jaqueline Cristian a coborât cinci locuri şi este pe 33, cu 1.382 puncte.

Gabriela Ruse a coborât 4 locuri şi este pe 71, cu 928 puncte.

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 9.960 puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.705 puncte.

Poloneza Iga Swiatek este pe 3, cu 7.273 puncte, în timp ce Coco Gauff este pe locul 4 (6.749 puncte).

Pe locul 5 se află americanca Jessica Pegula, cu 6.286 puncte.

Câştigătoare la turneul de la Roma, ucraineanca Elina Svitolina a urcat trei locuri şi este pe 7, cu 4.315 puncte.

