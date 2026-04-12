Sorana Cîrstea este campioană la dublu la Linz. „Sunt foarte fericită"

Perechea Sorana Cîrstea/Shuai Zhang (România/China), cap de serie numărul 1, a câştigat, duminică, proba de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Linz.

Cîrstea şi Zhang au învins în finală perechea cehă Jesika Maleckova/Miriam Skoch, scor 6-3, 6-2, într-o oră şi nouă minute.

„Felicitări adversarelor noastre. Îi mulţumesc colegei mele pentru că m-a învăţat să joc dublu în această săptămână. Mulţumesc mult pentru această săptămână frumoasă. Mă voi retrage în acest an şi sunt fericită că voi avea în vitrină acest trofeu. Este unul dintre turneele mele preferate. Sunt foarte fericită”, a spus Cîrstea la ceremonia de după finală.

Perechea câştigătoare a turneului a obţinut 53.510 euro şi 500 de puncte, iar învinsele din finală 32.520 euro şi 325 de puncte.

La simplu, Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturile de finală, fază în care a fost eliminată de rusoaica Mirra Andreeva, care a obţinut apoi trofeul. Pentru participarea în sferturi, românca a obţinut 30.435 de euro şi 108 puncte.

