Spectacolul UEFA Champions League și UEFA Europa League revine în direct, la Digi Sport

Meciurile din grupele UEFA Champions League se vor vedea marți și miercuri, pe canalele Digi Sport și Digi 4K. Primele meciuri sunt programate astăzi, începând cu ora 19:55. Două dintre favoritele la câștigarea competiției, Borussia Dortmund și Barcelona, vor ține fanii sportului rege cu sufletul la gură marți, de la ora 22:00, la Digi Sport 1 și Digi 4K. În același timp, câștigătoarea din sezonul trecut, Liverpool, va înfunta Napoli, pe Digi Sport 2. Nu vor lipsi nici dezbaterile în studio sau analizele din cadrul Euro Fotbal alături de George Dobre, Andrei Niculescu și invitații lor, Ilie Dumitrescu și Gabi Balint.

Singura echipă românească din UEFA Europa League, CFR Cluj, va înfrunta Lazio Roma pe teren propriu joi, 19 septembrie, de la 19:55. Meciul va fi transmis în direct, la Digi Sport 1, iar jurnaliștii Radu Naum și Vali Moraru vor analiza meciul în edițiile speciale Fotbal club și Digi Sport Special. De asemenea, Geoge Dobre și Dan Ștefănescu vor comenta meciul, iar reporterul Paul Andone va fi la marginea terenului pentru a lua reacțiile la cald ale jucătorilor.

Programul meciurilor din grupele UEFA Champions League:

Inter Milano vs. Slavia Praga - marți, 17 septembrie, ora 19:55, Digi Sport 1

Lyon vs. Zenit St. Petersburg - marți, 17 septembrie, ora 19:55, Digi Sport 2

Borussia Dortmund vs. Barcelona - marți, 17 septembrie, ora 22:00, Digi Sport 1 și Digi 4K

Napoli vs. Liverpool - marți, 17 septembrie, ora 22:00, Digi Sport 2

Chelsea vs. Valencia - marți, 17 septembrie, ora 22:00, Digi Sport 3

Olympiakos vs. Tottenham - miercuri, 18 septembrie, ora 19:55, Digi Sport 1

Club Brugge vs. Galatasaray - miercuri, 18 septembrie, ora 19:55, Digi Sport 2

PSG vs. Real Madrid - miercuri, 18 septembrie, ora 22:00, Digi Sport 1 și Digi 4K

Atletico Madrid vs. Juventus - miercuri, 18 septembrie, ora 22:00, Digi Sport 2

Programul meciurilor din grupele UEFA Europa League:

CFR Cluj vs. Lazio - joi, 19 septembrie, ora 19:55, Digi Sport 1

Frankfurt vs. Arsenal - joi, 19 septembrie, ora 19:55, Digi Sport 2

Qarabağ vs. Sevilla - joi, 19 septembrie, ora 19:55, Digi Sport 3

Rennes vs. Celtic - joi, 19 septembrie,ora 19:55, Digi Sport 4

Manchester United vs. Astana - joi, 19 septembrie, ora 22:00, Digi Sport 2 și Digi 4K

Roma vs. Istanbul BB - joi, 19 septembrie, ora 22:00, Digi Sport 3

Ludogorets vs. TSKA Moscova - joi, 19 septembrie, ora 22:00, Digi Sport 4



