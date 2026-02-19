Sportivii ruși participanți la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 nu vor primi telefoanele de la un mare producător, sponsor al Jocurilor de Olimpice, din cauza sancțiunilor în vigoare.

În timp ce majoritatea sportivilor care vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano Cortina vor primi smartphone-urile, concurenții ruși nu vor beneficia de acest avantaj oferit de sponsorul de renume.

Potrivit publicației ruse Izvestia și publicației ucrainene Inkorr, sportivii ruși care participă ca sportivi neutri individuali (AIN) nu au primit dispozitivele personalizate. În schimb, au primit truse de igienă standard care conțineau articole precum șampon și pastă de dinți.

Producătorul de telefoane, partener olimpic mondial din 1998, oferă în mod tradițional fiecărui sportiv acreditat un smartphone special în ediție olimpică. Pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, a fost creat un smartphone pliabil personalizat, conceput special pentru concurenți. Telefoanele sunt utilizate de obicei pe durata Jocurilor pentru comunicare, interacțiune pe rețelele sociale.

Excluderea ar fi rezultatul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei în 2022. Comitetul Olimpic Internațional a interzis Rusiei să concureze sub steagul național, permițând unui număr limitat de sportivi să participe doar sub statut neutru. Același cadru a fost aplicat și în timpul Jocurilor Olimpice de vară din 2024.

Companie trebuie să respecte controalele la export aliniate sancțiunilor globale. Dispozitivele electronice de ultimă generație se numără printre bunurile restricționate la exportul către Rusia, ceea ce complică din punct de vedere legal distribuția telefoanelor din ediția olimpică.

Alpinistul rus Nikita Filippov a abordat situația pe rețelele de socializare, menționând că, în timp ce alți sportivi au primit dispozitive, participanții ruși au primit doar pungi cadou de la sponsori, conținând produse de îngrijire personală. El a adăugat că sportivii ruși „nu au venit la competiție pentru telefoane”, minimizând problema, dar recunoscând în același timp disparitatea.

Acesta este al doilea ciclu olimpic consecutiv în care sportivii din țările sancționate au fost excluși de la anumite beneficii corporative legate de acordurile globale de sponsorizare. La Paris 2024, probleme similare de conformitate au afectat distribuirea telefoanelor în cazul altor țări sancționate.

Deși decizia nu afectează eligibilitatea pentru competiție, ea subliniază modul în care tensiunile geopolitice continuă să modeleze chiar și dimensiunile comerciale ale Jocurilor Olimpice — de la reprezentarea națională la activările sponsorilor pe scena mondială.

Editor : A.R.