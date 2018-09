„A câștigat mami?”. O finală de Cartea Recordurilor la US Open

Fostul lider mondial Serena Williams mai are doar o victorie de obținut pentru a egala un record în tenisul feminin: 24 de trofee de Grand Slam, ceea ce numai legendara Margaret Court a reușit până acum. Serena Williams (26 WTA) s-a calificat în finala de la US Open 2018, după ce a învins-o autoritar în semifinale pe ucraineanca Anastasija Sevastova (18 WTA) după doar aproape o oră de joc: 6-3, 6-0.

Serena Williams s-a calificat în finală la US Open 2018 Foto: Guliver/Getty Images

Serena Williams, care la aproape 37 de ani se pregătește de o revenire în forță pe scena tenisului mondial, după ce anul trecut și-a întrerupt câteva luni activitatea pentru a da naștere unei fetițe, și-a arătat bucuria, pe Twitter, publicând o fotografie înduioșătoare cu o „micuță Serena”: fetița ei, îmbrăcată într-o rochiță asemănătoare cu costumația inedită purtată de mamă anul acesta la US Open, împinge un cărucior de jucărie și parcă se întreabă: „A câștigat mami?”

O mărturie că, după cum a declarat de multe ori de la revenirea pe teren, Serena o poartă mereu în gând pe fetița ei.

Cu o „micuță Serena” se va juca, de altfel, și finala de anul acesta de la US Open. Japoneza Naomi Osaka, nr. 19 mondial, supranumită adesea „noua Serena” din tenisul mondial, a reușit performanța carierei ei de până acum: s-a impus în semifinale în fața favoritei publicului, americanca Madison Keys (6-2, 6-4), nr. 14 mondial, după aproape o oră și jumătate de joc. Pentru Osaka, japoneza de 1,80 metri cu origini haitiene (din partea tatălui), este prima oară când ajunge într-o finală de Grand Slam. Este o premieră, totodată, și pentru tenisul feminin din Japonia.

Osaka are ceva din alura Serenei Willimas, dar şi ceva din jocul americancei, serviciul - primul peste 180 de kilometri pe oră - şi loviturile puternice. Japonezei îi place jocul ofensiv şi loveşte destul de bine atât cu dreapta, cât şi cu reverul.

Pentru Serena Williams este o ocazie de a-și lua revanșa, după ce în urmă cu câteva luni, suferea o înfrângere rușinoasă în fața niponei. Serena Williams, fostul lider mondial în tenis, nu a reușit să treacă de primul tur de la Miami Open 2018, unde a pierdut în fața lui Naomi Osaka, în două seturi, 6-3, 6-2. Dezamăgită de înfrângerea suferită, Serena Williams a plecat imediat după meci și a refuzat să participe la conferința de presă. Fusese meciul dintre un idol și discipolul său. „Am fost foarte emoționată când am intrat pe teren. Dacă nu ştiaţi, Serena este jucătoarea mea favorită. Să joc împotriva ei este un vis împlinit, este extraordinar că am reuşit să câştig. Serena este motivul pentru care m-am apucat de tenis. Am văzut-o de atâtea ori la TV şi mereu am susţinut-o, aşa că a trebuit să mă gândesc că nu joc împotriva ei, ci împotriva altcuiva, iar acest lucru a fost foarte greu", declara atunci Naomi Osaka.

Naomi Osaka este învingătoarea de anul acesta de la Indian Wells, primul său trofeu din carieră. Ea a eliminat-o în semifinalele turneului pe Simona Halep, nr. 1 mondial. Cele două se mai întâlniseră și în optimile de la Australian Open, când sportiva română reușise să o învingă.

Japoneza în vârstă de 20 de ani a avut o ascensiune remarcabilă de la începutul acestui an. Dacă înainte de Australian Open era pe locul 72 WTA, după două luni, ajunsese deja pe locul 44, iar înainte de Miami Open era pe locul 22, pentru ca la 23 iulie să ajungă pe 17, cea mai bună clasare a ei din carieră. Acum, este pe locul 19, dar de luni va urca din nou în ierarhia WTA.

US Open 2018 este însă turneul care poate consfinți revenirea celei care ani de zile a dominat autoritar clasamentul WTA. La aproape 37 de ani (pe care îi va împlini la 26 septembrie), Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam în palmares și a câștigat de șase ori titlul la US Open. Dacă va reuși acum din nou, va fi al șaptelea trofeu al competiției pe care Serena Williams îl duce acasă.

Serena Williams și-a întrerupt pentru câteva luni activitatea sportivă în 2017 pentru a deveni mamă, însă întoarcerea în competiții a fost mai dificilă decât se aștepta, după ce a suferit unele complicații la naștere și apoi, în 2018, la Roland Garros, o accidentare ce i-a afectat mușchii pectorali. La Wimbledon, a ajuns în finală anul acesta, iar acum visează la al șaptelea titlu la Flushing Meadows. După ce, la un moment dat, ajunsese pe locul 181 în clasamentul WTA, Serena Williams a recuperat rapid și este acum pe locul 26 WTA.

Serena Williams luptă şi pentru un loc la Turneul Campioanelor, unde poate fi o rivală surpriză pentru Simona Halep - românca e singura jucătoare deja calificată la competiţia transmisă în direct de Digi Sport, la final de octombrie. Cele două au jucat finala de la Singapore în 2014, când americanca a triumfat.

Indiferent cine va câștiga la US Open 2018, istoria tenisului mondial va consemna un record: dacă trofeul revine Serenei, va fi jucătoarea care a câștigat de cele mai multe ori titlul la această competiție în era Open; dacă victoria îi va aparține lui Naomi Osaka, va fi prima jucătoare din Asia care ajunge să câștige US Open.

