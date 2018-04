Adevăratul motiv pentru care Roger Federer refuză să joace la Roland Garros. Fizioterapeutul tenismenului a făcut dezvăluirea

Roger Federer a încheiat turneele pe hard din SUA - Indian Wells și Miami Open - fără trofeu. Apoi a decis să ia o pauza de trei luni și să nu participe la nici un turneu pe zgură. Va sta astfel pe tușă inclusiv la Roland Garros.

Roger Federer are motive întemeiate să facă acest lucru: „Cu toate că şocul pe articulaţii este mai mare decât în meciurile pe zgură atunci când se joacă pe ciment, Roger are secretul său. Pe terenurile rapide, şocul este scurt, piciorul părăseşte rapid suprafaţa de joc, iar un dansator precum Federer îşi solicită mult mai puţin articulaţiile. Ei, bine, diferenţa pe zgură este că jucătorii sunt nevoiţi să alunece, procedeu care generează o mulţime de vibraţii în picior. Noi nu vedem din exterior, dar în acel moment se creează o instabilitate în genunchi şi gleznă, care poate dăuna articulaţiilor”, a dezvăluit Pierre Paganini, fizioterapeutul tenismenului, într-un interviu pentru New York Times.

Așadar, după operația la genunchi din 2016, Federer a decis să evite zgura, suprafață care îi solicită foarte mult articulațiile.

Roger Federer va împlini anul acesta 37 de ani.