AFP, comparație între Simona Halep și Sloane Stephens. Singurul capitol la care Halep este depășită de jucătoarea din SUA

Simona Halep a avut un traseu mai greu până în finala French Open, faţă de adversara ei din ultimul act, americanca Sloane Stephens. Românca a fost nevoită să stea pe teren o oră şi 13 minute în plus faţă de câştigătoarea US Open, scrie news.ro.

Foto: Guliver/Getty Images

Simona Halep o depăsește pe Sloane Stephens la toate capitolele: câștiguri, victorii, victorii in clasamentul head to head sau titluri câștigate de-a lungul carierei. Singurul capitol la care Halep este depășită de Stephens? Jucătoarea din SUA are în palmares un titlu de Grand Slam, câștigat anul trecut la US Open.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: LIVE TEXT. Halep - Stephens, azi, de la 16.00, în finala Roland Garros. Stephens, jucătoarea care a câştigat toate finalele disputate

Simona Halep, locul I WTA, opt ore şi 45 de minute petrecute pe teren până la finală, a obţinut următoarele rezultate:

Turul I - Alison Riske (SUA), locul 83 WTA, scor 2-6, 6-1, 6-1, într-o oră şi 24 de minute;

Turul II - Taylor Townsens (SUA), locul 72 WTA, scor 6-3, 6-1, 1h08;

Turul III - Andrea Petkovic (Germania), locul 107 WTA, scor 7-5, 6-0, 1h28;

Optimi de finală - Elise Mertens (Belgia), locul 16 WTA, scor 6-2, 6-1, 0h59;

Sferturi de finală - Angelique Kerber (Germania), locul 12 WTA, scor 6-7 (2), 6-3, 6-2, 2h14;

Semifinale - Garbine Muguruza (Spania), locul 3 WTA, scor 6-1, 6-4, 1h32.

Sloane Stephens, locul 10 WTA, şapte ore şi 32 de minute pe teren, a trecut de următoarele jucătoare:

Turul I - Arantxa Rus (Olanda), locul 106 WTA, scor 6-2, 6-0, 0h49;

Turul II - Magdalena Frech (Polonia), locul 136 WTA, scor 6-2, 6-2, 1h02;

Turul III - Camila Giorgi (Italia), locul 57 WTA, scor 4-6, 6-1, 8-6, 2h26;

Optimi de finală - Anett Kontaveit (Estonia), locul 24 WTA, scor 6-2, 6-0, 0h52;

Sferturi de finală - Daria Kasatkina (Rusia), locul 14 WTA, scor 6-3, 6-1, 1h10;

Semifinale - Madison Keys (SUA), locul 13 WTA, scor 6-4, 6-4, 1h13.

Simona Halep, 26 de ani, şi Sloane Stephens, 25 de ani, s-au întâlnit de şapte ori până în prezent, românca triumfând de cinci ori, de două ori pe zgură.

Precedentele partide jucate de ele au fost următoarele:

- Turul I, Barcelona, 2012, Simona Halep, scor 6-4, 6-4;

- Optimi, Hobart, 2013, Sloane Stephens, scor 6-4, 6-0;

- Turul I, Australian Open, 2013, Sloane Stephens, scor 6-1, 6-1;

- Optimi, Roland Garros, 2014, Simona Halep, scor 6-4, 6-3;

- Sferturi, Miami, 2015, Simona Halep, scor 6-1, 7-5;

- Turul I, Washington, 2-17, Simona Halep, scor 7-6 (3), 6-0;

- Semifinale, Cincinnati, 2017, Simona Halep, scor 6-2, 6-1.

Finala feminină de la Roland Garros va avea loc, azi, de la ora 16.00.