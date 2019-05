Ajax-Tottenham 2-3 în semifinala UEFA Champions League, încă un exemplu de fotbal imprevizibil. Reacțiile celor doi antrenori după o calificare incredibilă

Christian Eriksen, de la Tottenham, i-a recunoscut meritele colegului său: „Este un erou, sper să îi facă statuie în Anglia după acest meci. Merita asta după toate problemele pe care le-a avut în acest sezon”. Eriksen le-a recunoscut însă meritele și rivalilor: „Până la urmă, am avut noroc. Îmi pare rău pentru Ajax, au jucat foarte bine împotriva noastră”.

„Este imposibil să explic ce simt în acest moment. Sunt foarte fericit şi mândru de colegii mei. Am crezut mereu şi am fost convinşi că e posibil”, a declarat Lucas Moura.

Într-o atmosferă superbă pe Johan Cruijff Arena, Ajax a marcat prin De Ligt în minutul cinci al partidei cu Tottenham. Englezii au replicat repede - Son a nimerit bara două minute mai târziu, apoi şi-a mai trecut în cont o ocazie. Tot lăncierii au marcat. Ziyech a stabilit scorul de la pauză, 2 la 0. De 15 minute a avut nevoie Tottenham in repriza a doua pentru a reveni în calculele calificării în finală. După o ocazie mare a lui Dele Ali, Lucas Moura a marcat de 2 ori în patru minute. Ziyech a tras în bară cu zece minute înainte de final. Vertonghen a nimerit şi el transversala, apoi Son a ratat şi el. In ultimul minut al prelungirilor Moura şi-a trecut în cont hattrickul şi finala UEFA Champions League va fi Liverpool - Tottenham.

Erik ten Hag, antrenorul lui Ajax Amsterdam, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea dramatică suferită pe teren propriu de echipa sa în faţa formaţiei engleze Tottenham Hotspur (scor 2-3), în urma căreia „lăncierii” au ratat calificarea în finala Ligii Campionior la fotbal.



Ajax, învingătoare cu 1-0 în meciul tur, de la Londra, a condus cu 2-0 la pauză, însă Spurs a întors rezultatul graţie unui hat-trick reuşit de brazilianul Lucas Moura, în repriza secundă a jocului de pe Johan Cruijff ArenA.



„Sunt foarte mândru de această echipă şi de ceea ce a realizat până aici. Am avut un parcurs superb. Le-am spus jucătorilor mei că este foarte dificil să găseşti cuvintele potrivite într-un moment ca acesta şi că fotbalul este crud”, a declarat tehnicianul batav la conferinţa de presă de la finalul partidei.



„Am încercat să ucidem jocul, însă nu am reuşit. Le-am spus jucătorilor la pauză că nu s-a terminat încă. Se putea vedea asta din atitudinea jucătorilor lui Tottenham. Finala Ligii Campionilor este ceva unic, iar jucătorii mei ar fi meritat să fie acolo, însă am primit acel gol în ultima secundă... Acum avem nevoie de timp pentru a uita, însă trebuie să ne întoarcem pe teren duminică. Trebuie să jucăm pentru noi şi pentru suporterii noştri”, a adăugat Erik ten Hag, citat de Agerpres.



Ajax Amsterdam, care le-a eliminat pe Real Madrid, deţinătoarea trofeului, şi pe Juventus Torino, în drumul către semifinale, a condus prin golurile marcate de Matthijs de Ligt (5) şi Hakim Ziyech (35), însă londonezii au reuşit o repriză secundă de excepţie, marcând de trei ori prin brazilianul Lucas Moura (55, 59, 90+6).



Tottenham Hotspur o va avea ca adversară în finala Ligii Campionilor, care va avea loc în data de 1 iunie la Madrid, pe FC Liverpool, rivala sa din Premier League, care a reuşit la rândul ei o calificare spectaculoasă în faţa spaniolilor de la FC Barcelona (0-3 pe Camp Nou în meciul tur şi 4-0 în returul de pe Anfield).

Mauricio Pochettino: Aceşti jucători nu sunt eroi, sunt supereroi. Sunt foarte mândru că sunt antrenorul lor

Tehnicianul echipei Tottenham, Mauricio Pochettino, a declarat miercuri seară, după calificarea în finala UEFA Champions League 2019, că jucătorii săi sunt „supereroi” şi este mândru că este antrenorul lor.

„Este incredibil. Este un sentiment extraordinar, le sunt atât de recunoscător acestor jucători care din punctul meu de vedere nu sunt eroi, sunt supereroi… Nu renunţă niciodată, ambiţia lor a fost extraordinară şi vreau să îi felicit. Sunt foarte mândru că sunt antrenorul lor”, a spus Pochettino, citat de News.ro.

El a vorbit şi despre ce a vorbit cu jucătorii la pauză, când scorul era 2-0 pentru Ajax: „Nu am vorbit prea mult, a fost vorba despre schimbarea lucrurilor şi a încerca să găsim diverse alternative pentru a juca. Şi, evident, să credem tot timpul. Acestea sunt cuvintele pe care le-am folosit cel mai mult: nu renunţaţi niciodată. Am crezut că putem înscrie. A fost puţin nedrept că la finalul primei reprize scorul era 2-0 pentru adversari, dar a doua repriză a fost extraordinară şi merităm pe deplin să fim în finală”.