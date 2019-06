Ashleigh Barty, noua regină de la Roland Garros. A învins-o ușor în finală pe Marketa Vondrousova

Jucătoarea australiană Ashleigh Barty, 23 de ani, nr. 8 WTA, a câștigat, sâmbătă, turneul Roland Garros 2019, după ce a învins-o în finală pe tânăra Marketa Vondrousova din Cehia, 19 ani, nr. 38 WTA. Barty a câștigat partida în două seturi, 6-1, 6-3, după o oră și 12 minute de joc.

Ashleigh Barty s-a impus într-un meci pe care l-a dominat de la un cap la celălalt şi pe care şi l-a adjudecat într-o oră şi 12 minute, având nevoie de mai puţin de 30 de minute pentru a câştiga primul set. Pe parcursul meciului, Barty a reuşit trei aşi, dar a avut mai multe greşeli neforţate (26) faţă de adversara sa care a avut doar 22.

Finala băieților de la French Open, care e o reeditare a celei de anul trecut, se joacă duminică, de la ora 16:00, între Rafael Nadal și Dominic Thiem.

Salt spectaculos în clasamentul WTA

Este pentru prima oară când Ashleigh Barty câștigă un titlu de Grand Slam și a fost și prima dată când a ajuns într-o finală a unei astfel de competiții. Ea va ajunge de luni pe locul 2 WTA, cea mai bună clasare din carieră. O despart 136 de puncte de liderul clasamentului, japoneza Naomi Osaka. Câștigătoare anul trecut la Roland Garros, Simona Halep, eliminată în faza sferturilor de finală, pierde multe puncte și coboară pe locul 8 WTA.

La rândul său, Marketa Vondrousova, cea care a reușit să o învingă de două ori anul acesta pe Simona Halep, a reușit pentru prima dată să ajungă într-o finală de Grand Slam. Și ea va face un salt impresionant în clasamentul WTA, rezultatul propulsând-o între primele 20 de jucătoare ale lumii. De luni, Marketa Vondrousova va fi pe locul 16 WTA. În martie, înainte de a o elimina pe Simona Halep la Indian Wells, Marketa Vondrousova era pe locul 61.

Palmares Ashleigh Barty

Câștigătoare anul acesta și la Miami, Ashleigh Barty mai are în palmares trei titluri la simplu în circuitul WTA, obţinute în 2017 la Kuala Lumpur şi în 2018 la Nottingham şi Zhuhai.

Ashleigh Barty, o sportivă tânără, confirmă astfel că este într-o formă foarte bună, așa cum a arătat-o deja de la începutul anului. La simplu are acum cinci titluri WTA, cel mai important fiind cel câștigat sâmbătă la Paris.

Jucătoarea australiană este bine cotată și la dublu, unde a ajuns la un moment dat până pe locul 5 mondial, având nouă titluri WTA, inclusiv unul de Grand Slam, anul trecut, la US Open, unde a făcut pereche cu CoCo Vandeweghe. Și anul acesta la Miami Open, unde a făcut pereche cu Victoria Azarenka, a ajuns până în semifinale.

Cine este Ashleigh Barty

Australianca a început tenisul la 4 ani, la 12 ani putea juca împotriva unor adversari adulți bărbați, iar ca junioare a ajuns pe locul 2 mondial, loc pe care, iată, acum îl atinge și ca jucător profesionist.

S-a lăsat brusc de tenis în 2014 și s-a apucat de crichet, dar a revenit la tenis în 2016, an când a avut și o accidentare, la braț. După refacere, în ultimii doi ani, și-a început ascensiunea în clasamentul WTA.

Tatăl ei este de descendență indigenă australiană, iar mama este fiica unor imigranți englezi. Ashleigh Barty nu este înaltă (1,66 metri), dar are un serviciu foarte puternic și folosește foarte mult slice-ul.

Ashleigh Barty este prima sportivă din Australia care obţine un titlu major la simplu, după Samantha Stosur, care s-a impus în 2011 la US Open.

Primele declarații după finala de la Roland Garros

„E incredibil, am jucat meciul perfect astăzi, sunt mândră de mine și de echipa mea, au fost două săptămâni nebune. Am fost foarte emoționată. Marketa are un sezon uimitor, abia își începe drumul și sunt sigur că va ajunge departe. A fost o onoare să joc cu ea astăzi. Este un loc special pentru australieni. Și Sam (n.r.: Samantha Stosur) a fost extrem de aproape aici (n.r.: finalistă în 2010), sunt extrem de mândră de ce am reușit, au fost două săptămâni magice. (...) Am savurat fiecare clipă din acest turneu, fanii au fost fantastici. Sunt foarte pasionați și entuziasmați. Le mulțumesc”, au fost primele vorbe ale australiencei, la finalul partidei, scrie digisport.ro.

Imediat după meci, adversara lui Barty, Marketa Vondrousova, a izbucnit în lacrimi. „Ashleigh mi-a dat o lecție astăzi, îi mulțumesc, e o jucătoare incredibilă și o persoană drăguță. Chiar dacă nu am câștigat astăzi, m-am bucurat de timpul petrecut aici, mi-a plăcut fiecare moment petrecut aici”, a spus Vondrousova după meci.

Ulterior, la conferinţa de presă, australianca a recunoscut că succesul îl datorează în primul rând muncii. „Este rezultatul muncii depuse în ultimii doi sau trei ani împreună cu toată echipa mea. Am alături oameni extraordinari. Nu am cuvinte.. Este incredibil, am făcut tot ce trebuia pentru a ajunge aici, dar este incredibil. S-au aliniat astrele şi am putut să joc cel mai bun tenis în cel mai bun moment. Nu am visat că voi fi aici, alături de acest trofeu”, a spus Barty, potrivit News.ro. Ashleigh Barty pozând cu trofeul Roland Garros Foto: Twitter WTA

Mesajul Simonei Halep pentru Ashleigh Barty

Simona Halep i-a trimis un mesaj lui Ashleigh Barty, după ce sportiva din Australia a câștigat trofeul care anul trecut era în mâinile româncei. „Felicitări, Ashleigh Barty! Sunt atât de bucuroasă pentru tine! Bucură-te de acel trofeu minunat”, a scris Simona Halep, pe contul personal de Twitter.

Simona Halep prognoza încă din momentul în care a fost eliminată de Amanda Anisimova că australianca de 23 de ani este principala favorită la adjudecarea trofeului de la Roland Garros, în acest sezon. „Nimic nu mă mai surprinde în tenis, dar dacă ar fi să aleg...off, e greu. Cred că Barty are o şansă mare să câştige, e foarte talentată şi simte mingea extrem de bine. A jucat foarte bine, foarte consistent şi în celelalte turnee pe zgură, aşa că sunt de părere că are jocul necesar să câştige Roland Garrosul”, a spus Simona Halep, citată de digisport.ro.

Un alt mesaj foarte frumos vine de la belgianca Kirsten Flipkens, care publică pe Twitter o fotografie cu Ashleigh Barty foarte mică ținând în mână o rachetă de tenis și un trofeu. Flipkens spune că a prezis că Barty va câștiga un grand slam și mărturisește că îi place să o urmărească jucând, pentru că are un stil de joc similar cu al ei, doar că de 20 de ori mai bun. „Impresionant copil”, spune belgianca în final.

Diferența de vârstă dintre ele este de 10 ani.

