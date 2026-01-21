Live TV

Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse

Data publicării:
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea FOTO Profimedia
Din articol
Ce face Gabriela Ruse

Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va înfrunta joi pe japoneza Naomi Osaka în turul doi al turneului de grand slam Australian Open.

Osaka, locul 17 WTA, este cap de serie numărul 16.

Cîrstea şi Osaka s-au mai înfruntat o singură dată, în primul tur al calificărilor la Wimbledon în 2015 (2-6, 6-1, 6-4 pentru româncă).

Meciul dintre Cîrstea şi Osaka se va disputa pe Margaret Court Arena, de la ora 10.00.

Sorana Cîrstea a ajuns în turul doi trecând în runda inaugurală de sportiva germană Eva Lys, locul 39 mondial, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Naomi Osaka, câştigătoare la Melbourne în 2019 şi 2021, s-a impus în primul tur cu 6-3, 3-6, 6-4 în faţa croatei Antonia Ruzic (locul 65 mondial).

Ce face Gabriela Ruse

Gabriela Ruse a declarat, miercuri, că este extrem de fericită după ce a obţinut pentru prima dată calificarea în turul trei la Australian Open.

 "Anul trecut am jucat cu Madison Keys şi am fost aproape de victorie, dar anul acesta nu am vrut să mai ratez şansa de a ajunge în turul 3. Mi-am zis că azi e ziua mea. Ajla a jucat extraordinar, dar am reuşit să fac o partidă foarte bună şi sunt extrem de fericită că am mers mai departe. Le mulţumesc fanilor din tribune, familia şi prietenii mei m-au susţinut enorm, mi-au dat energie să merg mai departe", a spus Ruse.

Gabriela Ruse, locul 79 WTA, s-a calificat, miercuri, pentru prima dată în turul trei la turneul de grand slam Australian Open și o va întâlni joi pe rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 8.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
4
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Maria Zaharova
5
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gabriela ruse loveste mingea
Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul al treilea la Australian Open. „Mi-am zis că azi e ziua mea”
Sorana Cirstea loveste mingea de tenis pe teren
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după o revenire dramatică
Sorana Cîrstea strânge pumnul.
Sorana Cârstea a câștigat finala de la Cleveland, împotriva lui Ann Li (SUA). Primele declarații ale sportivei
Gabriela Ruse
Gabriela Ruse a pierdut finala de la S’Hertogenbosch. „Elise, felicitări. Mă cam enervezi, mă învingi de fiecare dată”
Gabriela Ruse
Gabriela Ruse este în finala turneului WTA de la 's-Hertogenbosch. Cu cine se luptă pentru trofeu
Recomandările redacţiei
oana toiu
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la...
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune...
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
Ultimele știri
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie”
Germania și Slovenia se opun aderării la „Consiliul de Pace” al lui Donald Trump. Cum și-au motivat opțiunea pentru boicot
Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...