Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse

Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va înfrunta joi pe japoneza Naomi Osaka în turul doi al turneului de grand slam Australian Open.



Osaka, locul 17 WTA, este cap de serie numărul 16.

Cîrstea şi Osaka s-au mai înfruntat o singură dată, în primul tur al calificărilor la Wimbledon în 2015 (2-6, 6-1, 6-4 pentru româncă).

Meciul dintre Cîrstea şi Osaka se va disputa pe Margaret Court Arena, de la ora 10.00.

Sorana Cîrstea a ajuns în turul doi trecând în runda inaugurală de sportiva germană Eva Lys, locul 39 mondial, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Naomi Osaka, câştigătoare la Melbourne în 2019 şi 2021, s-a impus în primul tur cu 6-3, 3-6, 6-4 în faţa croatei Antonia Ruzic (locul 65 mondial).

Ce face Gabriela Ruse

Gabriela Ruse a declarat, miercuri, că este extrem de fericită după ce a obţinut pentru prima dată calificarea în turul trei la Australian Open.

"Anul trecut am jucat cu Madison Keys şi am fost aproape de victorie, dar anul acesta nu am vrut să mai ratez şansa de a ajunge în turul 3. Mi-am zis că azi e ziua mea. Ajla a jucat extraordinar, dar am reuşit să fac o partidă foarte bună şi sunt extrem de fericită că am mers mai departe. Le mulţumesc fanilor din tribune, familia şi prietenii mei m-au susţinut enorm, mi-au dat energie să merg mai departe", a spus Ruse.

Gabriela Ruse, locul 79 WTA, s-a calificat, miercuri, pentru prima dată în turul trei la turneul de grand slam Australian Open și o va întâlni joi pe rusoaica Mirra Andreeva, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 8.

Editor : Sebastian Eduard