„Bătălia Sexelor” a avut loc în Dubai. Aryna Sabalenka, confruntare cu Nick Kyrgios

Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și Nick Kyrgios (30 de ani, 671 ATP) s-au înfruntat, duminică seară, în direct la Digi Sport 1, în meciul finalului de an din tenis, care s-a jucat la Dubai.

Câștig de cauză a avut Kyrgios, care s-a impus în două seturi, 3-6, 3-6, scrie DigiSport.

Aryna Sabalenka a dominat circuitul WTA în 2025 și a încheiat sezonul pe prima poziție. Pe parcursul anului, ea a disputat 9 finale în circuit, din care a câștigat 4.

În duelul intitulat "Bătălia Sexelor", Sabalenka și-a măsurat forțele cu Nick Kyrgios. Meciul a fost programat pe hard indoor, la Dubai.

Australianul a jucat doar 5 meciuri pe întreaga durată a sezonului și a coborât pe locul 671 ATP. În cel mai bun moment al carierei, Kyrgios ajunsese pe poziția a 13-a în lume.

„Este evident că bărbații sunt, din punct de vedere biologic, mai puternici decât femeile, dar nu despre asta este vorba. Acest eveniment va ajuta la promovarea tenisului feminin la un nivel și mai înalt”, a declarat Sabalenka.

Pentru șanse egale, organizatorii au decis ca terenul Arynei Sabalenka să fie cu 9% mai mic decât cel al lui Kyrgios. Decizia a fost luată după ce studiile au arătat că jucătoarele se deplasează, în medie, cu 9% mai lent decât jucătorii din circuitul ATP.

