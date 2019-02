Belinda Bencic a câștigat turneul de la Dubai. Simona Halep rămâne locul 2 WTA

Sportiva elvețiană Belinda Bencic (locul 45 WTA), cea care a eliminat-o pe Simona Halep în sferturile turneului de la Dubai 2019, a învins-o sâmbătă pe Petra Kvitova (Cehia, locul 4 WTA şi cap de serie 2) şi a câştigat turneul de categorie Premier 5. În urma acestui rezultat, Simona Halep va rămâne, de luni, numărul 2 în clasamentul WTA.

Petra Kvitova și Belinda Bencic au fost finalistele turneului Dubai 2019, câștigat de sportiva din Elveția Foto; Guliver/Getty Images

Belinda Bencic a trecut de Petra Kvitova cu scorul de 6-3, 1-6, 6-2, după o oră şi 43 de minute.

Petra Kvitova ar fi întrecut-o pe Halep în clasamentul WTA, dacă ar fi câştigat turneul.

Elvețianca Belinda Bencic a făcut turneul vieții. După două tururi mai ușoare, din optimi, Belinda Bencic a arătat ca o veritabilă luptătoare. Le-a învins, în set decisiv, pe rând, pe Aryna Sabalenka, Simona Halep și Elina Svitolina. Asta înainte să pună mâna pe trofeu, după încă un super-meci cu Petra Kvitova, scrie digisport.ro.

Belinda Bencic, care luna viitoare împlinește 22 de ani, obţine astfel primul titlu în acest sezon şi al treilea al carierei.

Belinda Bencic a pierdut mare parte a sezonului 2017 din cauza unei operaţii suferite la mâna stângă, apoi, după revenire, în septembrie 2017, a acuzat probleme la spate. Anul trecut, Bencic a ratat confruntarea România - Elveţia din FedCup din cauza unor probleme la picior. Ieşită din Top 200 WTA, ea şi-a construit pas cu pas urcarea în clasament, ajungând din nou în Top 50 WTA.

Cum ar putea redeveni Simona Halep nr. 1 WTA

În ceea ce o privește pe Simona Halep, ea ar putea redeveni liderul WTA după Indian Wells, următoarea mare competiție din circuitul feminin la care participă. Simona Halep are în acest moment 5.727 de puncte și, după prezența în semifinalele de anul trecut ale competiției californiene, are de apărat 390 de puncte. În situația în care se va impune pentru a doua oară în carieră la Indian Wells, va acumula 6.337 de puncte.

Simona Halep poate profita de faptul că Naomi Osaka, liderul mondial, e campioana en-titre și are de apărat 1.000 de puncte. Naomi are acum 6.871 de puncte, iar în situația în care se va opri în semifinale, ea va rămâne cu 6.261, astfel că Halep o va depăși, scrie digisport.ro.

Pe de altă parte, și Petra Kvitova are șanse considerabile să ajungă pe prima poziție WTA. După finala de la Dubai, ea are 5.605 puncte, iar marele ei avantaj este că anul trecut a părăsit prematur competiția. Petra Kvitova a fost învinsă încă din turul 3, așa că ea are de apărat doar 65 de puncte. În situația în care Kvitova va câștiga turneul, ea va ajunge la 6.540 de puncte și nu va depinde de rezultatele înregistrate de celelalte jucătoare, pentru a fi numărul unu mondial.

În funcție de celelalte rezultate, Sloane Stephens, Elina Svitolina și Karolina Pliskova au și ele șanse să ajungă numărul unu mondial.

Simona Halep a pierdut, la sfârșitul lunii ianuarie, prima poziţie în clasamentul WTA, după o dominație de 48 de săptămâni consecutive, 64 în total, şi după ce finalista din 2018 a fost eliminată în optimile de finală ale Australian Open 2019. Ea a coborât pe locul al treilea, fiind întrecută de Naomi Osaka şi Petra Kvitova, dar după trei săptămâni, finalistă fiind la Doha, a urcat pe locul 2 WTA.

Citiți și:

Bencic, după meciul cu Halep: “Tata a venit astăzi şi mi-a spus: Îţi dai seama cu cine joci?”

Halep: Am fost obosită şi am avut ceva crampe. Dar nu există scuze, Belinda a jucat foarte bine

Simona Halep a revenit în țară. Ce planuri are pentru următoarea perioadă

C.T. Popescu, după ce Simona Halep a pierdut în sferturi la Dubai: „Viitorul arată bine”

Etichete:

,

,

,

,

,