Bianca Andreescu, de 18 ani, spulberă tot la Auckland. După Wozniacki, a eliminat o altă veterană a circuitului

După ce ieri a surclasat-o pe Caroline Wozniacki, Bianca Andreescu, 18 ani, a reușit o nouă victorie de senzație, în cadrul turneului WTA de la Auckland. Canadianca cu origini românești a trecut, în trei seturi, de Venus Williams, veterana cu şapte trofee de Grand Slam, și s-a calificat în semifinalele turneului, scrie digisport.ro.

Foto: GettyImages

Meci mare făcut de Bianca. După un prim set în care a condus, dar a cedat dramatic, în tie-break, sportiva din Canada a demonstrat de ce mulţi specialişti o văd marea revelaţie pentru anul 2019. Bianca s-a adunat şi a făcut un meci perfect, surclasându-şi pur şi simplu rivala. S-a terminat 6-7(1), 6-1, 6-3, Venus salvându-se in-extremis de un bagel, în decisiv (a fost 5-0). Americanca a câştigat trei gameuri la rând, însă Andreescu a închis fără probleme partida care a durat două ore și 25 de minute.

Diferenţa s-a făcut pe serviciu, acolo unde Bianca a câştigat 69% dintre puncte, faţă de doar cele 33% câştigate de Venus.

„Cred că orice este posibil și astăzi am făcut imposibilul. Nu știu ce să mai spun, este un sentiment fantastic. Pentru mine obiectivul a fost să intru pe tabloul principal, dar am reușit să înving câteva jucătoare de top. Am crezut în propriile mele șanse, m-am simțit bine și publicul m-a ajutat de fiecare dată. Nu am renunțat, asta contează în tenis și contează în fiecare sport. Și chiar dacă ai o slujbă în afara terenului, nu trebuie să renunți. Cu ajutorul acestui public, cred că am să duc până la final acest turneu”, a declarat Bianca Andreescu, la flash-interviul de finalul partidei.

Bianca a reuşit o victorie de senzaţie și joi, când a trecut de locul 3 mondial, daneza Caroline Wozniacki.

În vârstă de 18 ani, Andreescu s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4.

„Nu îmi vine să cred. Am visat să joc aici contra unor jucătoare de top şi visul mi s-a împlinit”, a spus Andreescu.

Înainte de Wozniacki, Andreescu a eliminat-o pe jucătoarea ungară Timea Babos, locul 59 WTA.

Bianca Andreescu s-a născut la Mississauga şi a început tenisul în România, de unde sunt părinţii ei. Ea a revenit în Canada şi se antrenează la Toronto. În februarie a fost numărul 3 mondial în ierarhia junioarelor, conform site-ului competiţiei.

