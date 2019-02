Bouchard înaintea meciului cu Halep: Nu vreau să am regrete. Simona poate ajunge la orice minge şi să facă ceva cu ea

Jucătoarea Eugenie Bouchard, care o va întâlni pe Simona Halep în turul doi al turneului de la Dubai, a declarat că va încerca să îşi ofere cea mai bună şansă în faţa româncei care a învins-o anul trecut, la Australian Open, informează wtatennis.com.

Meciul Simona Halep - Eugenie Bouchard, de la turneul din Dubai, se va disputa azi, în jurul orei 12:00, în direct pe Digi Sport 1. Foto: Guliver/GettyImages

„Meciul cu Simona Halep nu a fost unul bun pentru mine. Nu vreau să fac o comparaţie între cum am fost în diverse momente. Voi merge acolo şi voi încerca să îmi dau cea mai bună şansă. Nu vreau să am regrete. Acesta este obiectivul meu numărul unu. Încerc să nu mai fiu o perfecţionistă. Cred că sunt mai atentă acum, odată cu trecerea timpului. Găsirea unui echilibru este importantă. Am urmărit finala French Open de anul trecut şi m-a inspirat. Ea poate ajunge la orice minge şi să facă ceva cu ea. Trebuie să înţelegi că joci împotriva unui zid agresiv şi trebuie să încerci să găseşti câteva crăpături şi să îţi încerci şansa”, a spus Bouchard.

Simona Halep, locul 2 WTA, şi Eugenie Bouchard, numărul 79 mondial, se vor întâlni în turul doi al turneului de la Dubai.

Românca a mai întâlnit-o pe Bouchard de patru ori, ultima dată la Australian Open, în 2018, confruntare în care s-a impus. Halep a câştigat trei din cele patru meciuri cu Bouchard.

Sursa: News.ro

