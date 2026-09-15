Antrenorul sârb de tenis Vladimir Odobašić a provocat un scandal fără precedent prin comentariile pe care le-a lăsat la o postare a jucătoarei de tenis ucrainene Daiana Iastremska. El a cerut moartea Croației și a tuturor dușmanilor „Măreței Serbii” și ai Rusiei.

Yastremska postase un videoclip cu apartamentul distrus al familiei sale din Odesa. Un obuz rusesc distrusese locuința familiei sale, iar atunci a intervenit Odobašić. El a scris sub videoclip: „Bravo, Rusia”.

Nu s-a oprit aici. A cerut moartea și în alte comentarii.

„Moarte Croației, Germaniei și tuturor aliaților și dușmanilor Marii Serbii și Rusiei”, a fost comentariul lui Odobašić.

În urma acestor declarații, ucrainenii cer ca Odobašić să fie eliminat de pe lista antrenorilor oficiali ai ITF. Unii au distribuit chiar și datele sale personale și numărul de telefon.

„Acestea sunt comentarii cu adevărat îngrozitoare. Nu există nicio îndoială că Odobašić trebuie tras la răspundere pentru discursul de ură”, au scris internauții.

El lăudase anterior cu incendiile din Croația. Nu există nicio îndoială că autoritățile croate vor lua măsuri și îi vor interzice accesul în țară.

„Platformele publice nu trebuie să fie un spațiu în care retorica de război, amenințările și insultele la adresa altor națiuni să fie prezentate ca o atitudine acceptabilă. Acest lucru este deosebit de important în sport, care ar trebui să unească oamenii, indiferent de granițe și origine”, au scris mai mulți oameni la postare.

„Toți cei implicați în mediul sportiv au o responsabilitate suplimentară în ceea ce privește cuvintele pe care le aleg. Profesia de antrenor presupune lucrul cu tinerii și promovarea unor valori care sunt în totală opoziție cu ura și îndemnurile la violență, au transmis alții”.

„Astfel de declarații nu pot fi relativizate sau justificate prin pasiuni fanatice, considerente politice sau un moment de neatenție. Atunci când cineva dorește public moartea altora, limita dintre o comunicare decentă și una acceptabilă a fost depășită de mult, se arată în postările mai multor internauți.

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Editor : A.R.