C.T. Popescu, despre accidentarea Simonei Halep: „Am văzut tot felul de reacții ale cretineților de pe net”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat ieri seară, în direct la Digi24, șansele Simonei Halep de a se recupera până la Turneul de la Moscova. Editorialistul are și un mesaj pentru cei care o critică pe Halep pentru decizia de a juca la Beijing, în ciuda problemelor cu spatele.

„Să știți că în ciuda sunetului sumbru al acestor cuvinte, hernia de disc, nu e un lucru chiar atât de grav. Nu e o problemă cu care să te joci, dar nici foarte grav nu este. Au fost și alți jucători care au avut probleme cu coloana, cu spatele, hernie de disc. De pildă, Andrei Pavel. A jucat până la 35-36 ani și destui ani din carieră a jucat cu hernie de disc. Victor Hănescu, la fel, a avut probleme cu spatele ani de zile și asta nu l-a împiedicat să își ducă la bun sfârșit cariera. Dacă vreți să râdeti, și eu am dublă hernie de disc și totuși joc, pot să joc tenis la un nivel destul de intens. Mai ales în cazul Simonei, care e foarte tânăra, are 27 de ani și o astfel de afecțiune într-o faza incipientă, cum mai mult ca sigur e la Simona, se poate remedia prin kinetoterapie. Deci toată problema este cum va reuși Simona să gestioneze luna aceasta, cu Turneul de la Moscova și Tuneul Campioanelor. Aici e o alegere dacă să joace la Moscova sau nu. Deci să prelungească pauză fizică până la Turneul Campioanelor, că să se refacă complet sau să încerce totuși să joace la Moscova, pentru a avea meciuri în picioare, pentru că ea nu a mai trecut de turul întâi de vreo luna jumate încoace”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Întrebat dacă Simona Halep ar trebui să joace la Moscova, C.T. Popescu a spus că: „Nu pot eu să decid în locul ei dar, după părerea mea, aș sfătui-o să nu joace la Moscova, să încerce să își regăsească formă fizică completă. Faptul că s-a dus imediat la Beijing, când era limpede că nu va putea să recupereze deloc, asta mă face să cred că e mai bine să încerce recuperarea cât mai completă până la Turneul Campiaonelor. Am văzut tot felul de reacții ale cretineților de pe net în legătură cu faptul că Simona ia 1 milion de dolari pentru participarea la toate turneele Premier Five și acum, pentru cele trei seturi jucate și pierdute la Beijing, ia milionul de dolari. Să se uite acești indivizi la câte turnee a disputat fiecare jucătoare din top 10 în momentru de față. Și o să vedeți că Wozniacki, Svitolina etc, toate au disputat de la 20 de turnee în sus. Cu cel puțin 3-4 mai mult decât Simona. Cu cele 16 turnee ale ei, Simona a reușit să fie cu 2.500 puncte în fața celei de-a două clasate. Vă dați seama ce randament pe meci a realizat Simona în acest an. Așa cum spunea marea ei rivală, Pliskova, Simona e cea mai bună pentru că joacă constant bine. Noi avem suișuri, coborâșuri, în vreme ce ea joacă de cele mai multe ori bine”.

