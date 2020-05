Campionii Digi Sport: Darren Cahill, interviu în EXCLUSIVITATE

În cadrul unei noi ediții speciale Campionii Digi Sport, Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, va vorbi cu jurnalistului Digi Sport Gabriel Morariu în cadrul unui interviu în EXCLUSIVITATE, difuzat joi, 21 mai, de la ora 21:30, pe Digi Sport 1. Darren Cahill va discuta despre Fed Cup din 2019, despre meciurile Simonei de la începutul anului, dar și despre cum va fi revenirea la antrenamente și cum crede că va arăta tenisul mondial după pandemie.

„Eu i-am fost Simonei de folos, dar și ea mie. Am avut ocazia să văd un alt mod de viață, altă personalitate. Simona este foarte puternică și incredibil de determinată să ajungă pe cele mai înalte culmi ale acestui sport. A făcut tot ce i-a stat în putință pentru a realiza asta. A trebuit să tragă din greu pentru a reuși, de aceea și-a dezvoltat o personalitate foarte puternică. Merită din plin tot ce a realizat până acum în carieră. Din fericire, are doar 28 de ani, mai are destul de jucat, are vreo 3-4 ani în față pentru a mai realiza și alte lucruri mărețe”, a declarat Darren Cahill.

Legat de perioada de un an în care Darren a lipsit din echipa sportivei noastre, acesta spune că românca a rămas la fel și că regretă că el nu a făcut progrese la învățarea limbii române. „Cred că a rămas la fel. Este aceeași Simona pe care o știu de când am început să colaborăm, acum 4-5 ani. Este mai matură, este capabilă să facă față provocărilor și presiunii. Se exprimă mult mai bine acum pe teren. Chiar și engleza ei a devenit mai bună. Din păcate, nu s-a întâmplat același lucru și cu româna mea”, mărturisește australianul.

Pe lângă subiectele legate de tenis, Darren Cahill atinge și aspecte din viața personală, cum ar fi porecla din copilărie, când juca în circuit. „Am primit-o încă de pe la vârsta de 10 ani și am rămas cu ea pentru totdeauna. Aceasta a fost „Ucigașul” (Killer). Eram mic, jucam împotriva unor adversari mult mai mari”, își amintește Darren.

Telespectatorii pot afla mai multe informații și interviul complet urmărind emisiunea Campionii Digi Sport de astăzi, de la ora 21:30, pe Digi Sport 1.