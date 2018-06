Câștigă Simona un titlu de Mare Șlem în 2018? Ce credeau românii la începutul anului

Românii erau foarte optimişti că Simona Halep va câştiga un turneu de Mare Şlem în 2018, potrivit unui sondaj IRES realizat în prima parte a anului, relatează Agerpres.





Nouă din zece români credeau că Halep are şanse mari şi foarte mari să câştige un turneu de Grand Slam în acest an, după ce a pierdut finala la Australian Open, în ianuarie, în faţa danezei Caroline Wozniacki.



Şansele Simonei la un titlu de Mare Şlem în 2018 erau considerate foarte mari de 48% dintre subiecţi, 42% au apreciat că şansele sunt mari, 6% le consideră mici, 3% foarte mici, iar 1% nu au ştiut sau nu au răspuns.



Datele fac parte din studiul „România în 2018” realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), în intervalul 31 ianuarie - 2 februarie, pe un eşantion de 1.159 subiecţi, cu o eroare tolerată de minus plus 2,9%.



Potrivit sondajului, tenisul este sportul în care românii vor performa cel mai mult în 2018, cu 62%, urmat de gimnastică feminină (34%), fotbal (31%), handbal (28%), gimnastică masculină (16%), canotaj (10%), box (10%), baschet (9%), volei (8%), spadă (7%), judo (7%), rugby (6%), floretă (6%), haltere (5%), polo (3%).



Simona Halep, numărul unu mondial, o va întâlni sâmbătă pe americanca Sloane Stephens, 10 WTA, în finala turneului de la Roland Garros, de la ora 16:00. Pentru Halep va fi a patra sa finală de Mare Şlem, a treia la Roland Garros (după 2014, 2017) şi a doua în acest an (după Australian Open). Stephens este campioana en titre la US Open și s-a calificat pentru prima dată în finala de la Roland Garros. În cariera sa, Stephens, 25 de ani, s-a calificat în șase finale și pe toate le-a câștigat.

„Indiferent de rezultat, voi zâmbi după finală. Sunt destul de liniștită și încerc să rămân încrezătoare și concentrată pe ce am de făcut pentru sâmbătă”, a declarat Halep pentru Digi Sport, după meciul în care a învins-o cu 6-1, 6-4 pe Garbine Muguruza.

