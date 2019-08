Ce a declarat Taylor Townsend după victoria nesperată în fața Simonei Halep

Americanca Taylor Townsend, nr. 116 WTA, jucătoare venită din calificări pe tabloul principal de la US Open 2019, a reușit o victorie pe care nimeni n-o anticipa, joi seara, împotriva nr.4 mondial, Simona Halep, în turul al doilea al competiției de la Flushing Meadows. Simona Halep a fost învinsă cu 2-6, 6-3, 7-6 (4) la US Open 2019, ultimul turneu de Mare Şlem al anului.

Simona Halep (27 ani), campioana en titre de la Wimbledon, a pierdut surprinzător, fiind dominată de Taylor Townsend (23 ani) în ultimele două seturi. Simona Halep, care câştigase toate cele trei meciuri anterioare cu Taylor Townsend - în 2017, în turul al doilea la Cincinnati, cu 6-4, 6-1; în 2018 la Roland Garros, în turul al doilea, cu 6-3, 6-1 şi anul acesta în turul al doilea la Miami, cu 6-1, 6-3 - a fost surprinsă de venirile dese la fileu ale americancei, care a făcut diferenţa prin agresivitate, forţă şi mobilitate, în ciuda gabaritului său, comentează Agerpres.

Tânăra jucătoare americană a fost copleșită de emoție la sfârșitul partidei. „Înseamnă mult. A fost un drum lung până aici”, a spus Taylor Townsend imediat după meci, izbucnind în lacrimi la interviul de pe teren. „Am fost la un punct de meci împotriva lui Bertens la Wimbledon. Am avut câteva meciuri în acest an în care am fost aproape de victorie și nu am reușit să depășesc hopul final, așa că meciul ăsta înseamnă mult pentru mine și îmi dă încredere că pot”, a declarat jucătoarea de 23 de ani, ștergându-și lacrimile.

„Ești copleșit de emoție gândindu-te la lucrurile prin care ai trecut, fie pozitive, fie negative. E doar o confirmare în plus pentru mine că sunt pe drumul cel bun, că fac ceea ce trebuie. Stai cu capul plecat și te ții de treabă și vezi ce se întâmplă”, a explicat ulterior sportiva jurnaliștilor, la conferința de presă.

Este pentru prima dată când jucătoarea americană aflată pe locul 116 WTA obține o victorie împotriva unei sportive din Top 10 WTA.

„Jucasem cu Halep de trei ori. Nu mai era niciun secret de descoperit în meci. Sigur că ea venea cu multă încredere. A câștigat la Wimbledon. Joacă dur. Și mi-am zis: ce ai de pierdut? Mă duc și fac ce știu să fac eu cel mai bine, acolo unde mă simt eu cel mai confortabil, adică la fileu”, a explicat Townsend. „Cred că a fost o validare a stilului meu de joc, așa că am să continui”, a conchis americanca.

„Am jucat de câteva ore împotriva ei, știam cum joacă”, a comentat, la rândul ei, la conferința de presă, Simona Halep. „Dar astăzi s-a schimbat. La toate mingile a venit la fileu. A fost un pic diferit. La un moment dat, am pierdut ritmul în setul al doilea și chiar nu știam ce trebuie să schimb. Nu simțeam mingea”, a explicat Simona Halep, potrivit wtatennis.com.

Redactor: Luana Păvălucă