Ce își reproșează Simona Halep după semifinala de vis împotriva Belindei Bencic

Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat a patra oară în finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, după ce a întrecut-o, în penultimul act, cu scorul de 6-2, 6-7 (2), 6-0, pe elveţianca Belinda Bencic, locul 18 WTA. Halep va disputa finala cu numărul 35 din carieră, a doua din acest an şi, dacă o va câştiga, va urca din nou pe locul I WTA. Vom reveni. Foto: Agerpres

„Mă simt puțin obosită, a fost un meci intens, a jucat foarte rapid. M-am calmat după ce am pierdut setul al doilea, am vrut să deschid terenul, pentru că am stat foarte în spate în setul doi. Încerc să dau tot ce pot când intru pe teren. Nu sunt la 100% încă (n.r. despre tratamentul cu antibiotice), dar sunt din ce în ce mai bine în fiecare zi. Îmi place mult la Madrid și întotdeauna joc aici cel mai bun tenis al meu. O să încerc să fiu calmă mâine, să mă concentrez și să câstig această finală”, a spus Simona Halep la finalul meciului.

Simona Halep continuă să îşi plătească "datoriile" acumulate pe hard, cu prestaţii de excepţie pe zgură. După ce joi şi-a luat revanşa în faţa jucătoarei australiene Ashleigh Barty, în faţa căreia pierduse la Sydney, la începutul anului, Halep a rezolvat şi "problemele" cu Belinda Bencic, de care a fost eliminată in sferturi, la Dubai.

Însă meciul de vineri nu a fost unul uşor, deşi a început în nota de dominare a Simonei Halep. Bencic este o jucătoare care poate pune în scenă reveniri spectaculoase, o luptătoare ce nu cedează, o tânără jucătoare de tenis în continuă ascensiune, în 2019. Eleveţianca, fost numărul 7 mondial în 2016, a început slab, a continuat cu un nivel ridicat, dar a încheiat răpusă de o altă mare luptătoare, o campioană, Simona Halep. Deşi a pierdut un set, Halep a arătat momente foarte bune de joc, încurajatoare pentru continuarea sezonului pe zgură, în care are de apărat o finală la Roma şi un titlu la Roland Garros.

Halep a făcut un prim set entuziasmant împotriva jucătoarei elveţiene, unul dintre cele mai bune din 2019. Agresivă, precisă, mobilă, alegând aproape mereu soluţiile şi unghiurile potrivite, Halep şi-a surclasat adversara, cu excepţia unei scăderi de ritm de două ghemuri. De partea cealaltă, Bencic a părut că înoată pe teren, fiind incapabilă să ajungă la mingile bine plasate de româncă şi a greşit destul de mult.

Fostul lider WTA a condus cu 2-0, după un break în ghemul I, apoi a venit acea uşoara relaxare şi elveţianca a egalat. Halep a pornit din nou motoarele la turaţie maximă şi a câştigat următoarele cinci ghemuri. După primele patru, setul a trecut în dreptul româncei, cu 6-2, după mai puţin de 28 de minute de joc.

Setul al doilea a început pentru Bencic de la 0-1, după un break la 0. Reglându-şi precizia loviturilor şi profitând de o nouă scădere în prestaţie a Simonei Halep, Bencic a început să joace şi să se deplaseze din ce în ce mai bine, să vină eficient la fileu şi să plaseze "scurte" cu precizie. Cu trei ghemuri câştigate la rând, două pe serviciul advers, elveţianca a condus cu 3-1, dar jucătoarea română nu a cedat şi a revenit cu un rebreak şi cu un ghem câştigat ceva mai greu pe propriul servciu, după egalitate la 40 şi după ce a condus cu 40-0.

Meciul a continuat echilibrat, cu Halep fructificându-şi ceva mai greu serviciul. La 5-6. sportiva din Constanţa a avut de înfruntat o minge de set a Belindei Bencic, pe care a salvat-o şi a trimis apoi setul în tie-break. Din nefericire, Halep a reuşit doar două puncte într-un tie-break controlat de adversara ei, care a egalat la seturi, după 7-6 (2) şi după o oră şi jumătate de joc. Acesta a fost primul set pierdut de Halep la actuala ediţie a turneului de la Madrid.

Scenariul de la Doha, când Bencic a revenit după un prim set câştigat de Halep şi s-a impus, nu s-a repetat la Madrid. Deşi ambele jucătoare au arătat semne de oboseală, Halep a avut mintea mai limpede şi mâna mai sigură, a scos din ea toată energia pentru "bagel", un set la 0, al patrulea la actuala ediţie, punând capăt meicului după o oră şi 57 de minute

Halep va evolua în ultimul act, sâmbătă, cu învingătoarea dintre americanca Sloane Stephens, lcoul 8 WTA, şi olandeza Kiki Bertens, locul 7 WTA.

Calificarea în finală este recompensată la Madrid cu un premiu de 608.700 de euro şi cu 650 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 1.202.520 de euro şi 1.000 de puncte WTA.

Simona Halep a câştigat în 2017 şi 2016 turneul organizat de Ion Ţiriac, iar anul trecut a ajuns în sferturi. În 2014, Halep a jucat finala Madrid Open, pierdută în faţa rusoaicei Maria Şarapova.

Finalele anterioare jucate de Simona Halep sunt următoarele:

Titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 16 - Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Etichete:

,