Ce scrie presa internațională despre eliminarea Simonei Halep de la Wimbledon

Hsieh Su-wei, care nu era favorită, a administrat cel mai recent șoc la turneul feminin de la Wimbledon, eliminând-o în turul al treilea pe nr.1 mondial, Simona Halep, scrie site-ul WTA. A salvat o minge de meci cu lovituri puternice și curajoase, pentru ca apoi să se îndrepte către prima ei victorie din carieră asupra unui lider mondial.

„Su-Wei Hsieh o trimite acasă pe nr.1 mondial. O zi de ținut minte pentru Su-Wei Hsieh”, notează contul oficial de Twitter al turneului de la Wimbledon.

„Încă o zi, încă o eliminare-surpriză la Wimbledon: nr. 1 mondial”, titrează The New York Times, care preia un material al agenției Associated Press. Numai o singură jucătoare din top 10 a mai rămas în cursă: Karolina Pliskova. Nr.1 mondial nu a știut să profite de șansele pe care le-a avut în acest meci, scrie cotidianul american.

ESPN reamintește că până la eliminarea Simonei Halep, jucătoarea taiwaneză de 32 de ani a reușit să le elimine pe Garbine Muguruza la Australian Open și pe Johanna Konta la Roland Garros. „Nu am o rețetă pentru a fi cea care doboară uriași. Vreau doar să mă simt liberă pe teren și să mă bucur de joc”, este declarația cu care este citată Hsieh.

Halep este primul lider mondial care nu reușește să treacă de șaisprezecimi la Wimbledon după ce acest lucru i s-a întâmplat și Serenei Williams, în 2014. Halep a început meciul decisă să stabilească un record pentru o sportivă din România, cu două turnee de Grand Slam câștigate, dar acum va trebui să aștepte până la US Open, notează ESPN.

A fost un meci cu suișuri și coborâșuri pentru ambele sportive, care s-au confruntat pe teren și cu o căldură intensă, scrie BBC News.

The Telegraph scrie că Simona a devenit, la rândul său, victima „epidemiei eliminării favoritelor” care a cuprins Wimbledonul anul acesta și menționează că la fel ca alte sportive înaintea sa, nu a putut face față presiunii care vine odată cu adăugarea unui titlu de Grand Slam în carieră. Simona spune că adversara sa a meritat victoria, dar văzut din afară, meciul putea avea orice rezultat, mai scrie Telegraph.

Reuters scrie că Hsieh „i-a făcut vrăji” lui Halep, administrându-i o înfrângere dureroasă.

Eurosport.fr relatează că Simona Halep „a căzut”, iar tabloul feminin seamănă din ce în ce mai mult cu un cimitir pentru capetele de serie. Karolina Pliskova va fi singura din primele 10 jucătoare ale lumii care va începe a doua săptămână la Wimbledon.

Su-Wei Hsieh a dat dovadă de o mare tenacitate pentru a o „împinge” pe nr. 1 mondial în al treilea set, după care s-a luptat și s-a calificat în optimile de finală la Wimbledon, scriu francezii de la L'Equipe. Cotidianul notează că tocmai curajul și tenacitatea taiwanezei au făcut ca aceasta să câștige simpatia publicului despre care spunea că a ajutat-o în momentele-cheie ale partidei.

