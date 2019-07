Ce urmează pentru Simona Halep?

Simona Halep pleacă de la Wimbledon 2019 cu fruntea sus și cu un cec consistent, dar n-are de gând să se oprească prea curând din adunat trofee. A anunţat că are planuri mari pentru US Open, mai ales că anul trecut a ieşit încă din primul tur.

„Am muncit toată viaţa pentru acest moment”, a spus Simona Halep după ce s-a văzut campioană la Wimbledon, în urma victoriei categorice obținute în mai puțin de o oră în fața Serenei Williams.

Numele ei rămâne gravat pe un trofeu cu o istorie aparte. Are o vechime de 133 de ani şi este făcut din argint. Simona va pleca acasă cu o replică a lui.

Prima ediţie a turneului feminin de la Wimbledon a avut loc în 1884.

Simona Halep a scris, sâmbătă, pe Facebook, că a jucat cel mai bun meci din viaţa ei la Wimbledon, subliniind că încă are impresia că visează. „Astăzi am jucat cel mai bun meci din viaţa mea şi am devenit Campioană la Wimbledon! Încă am impresia că e un vis... Mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine şi m-au susţinut”, a scris Halep pe Facebook. Ea și-a schimbat și cover-ul contului cu o poză cu trofeul de la Wimbledon, în timp ce fotografia de profil este una în care apare cu trofeul de la Roland Garros.

Câți bani a câștigat Simona Halep

Pe lângă trofeu, Simona pune mâna şi pe o mică avere, pentru că succesul de la Wimbledon îi aduce Simonei Halep 2,6 milioane de euro în conturi. După ce a intrat în posesia acestui cec în valoare de aproape 3 milioane de dolari, Simona Halep ajunge la un total de 33 de milioane de dolari acumulați din tenis. Halep ocupă deja locul 5 în ierarhia premiilor din toate timpurile în tenis.

În 2019, evoluţiile Simonei Halep în turneele de Grand Slam au crescut treptat. A jucat optimi la Australian Open, sferturi la Roland Garros, iar la Wimbledon a atins apogeul şi a cucerit trofeul.

„Îmi doresc să fac treabă bună la US Open”

Acum, campioana va face o pauză. „Vacanța - primul pas, pentru că îmi doresc și am nevoie, iar după aceea o să încerc să rămân cât mai motivată și să muncesc pentru sezonul din America”, a declarat Simona Halep la conferința de presă susținută la Londra.

„Îmi doresc să fac o treabă bună la US Open, pentru că anul trecut am plecat foarte devreme și nu m-am bucurat deloc de ce e acolo. Sper anul ăsta să fie mai bine”, a declarat Simona Halep la conferința de presă.

Cea mai bună performanţă la US Open a fost prezenţa în semifinală, în 2015. În sezonul trecut, a ieşit încă din primul tur.

Îmi fac rezervare pentru US Open? a fost întrebată de un jurnalist. „Da, da, da”, l-a asigurat Simona râzând.

După Wimbledon 2019, Simona Halep primește 2.000 de puncte WTA. De luni, urcă pe locul 4 în ierarhia WTA și poate ataca din nou podiumul.