Cea mai importantă recunoaștere pentru Simona Halep. Cum a sărbătorit Nike victoria româncei

Victoria istorică a Simonei Halep la Roland Garros, în fața americancei Sloane Stephens, a făcut înconjurul lumii. Nike, sponsorul Simonei Halep, a cumpărat un spațiu publicitar de dimensiuni impresionante chiar în Madison Square Garden, din New York.



„You never forget your first (Primul nu se uită niciodată)” - au scris cei de la Nike pe un panou uriaș cu chipul Simonei Halep.

„În New York se apreciază performanța Simonei, chiar dacă a învins în finală tocmai o americancă. Cam cât de mândri putem fi că am completat celebrul trio Hagi-Nadia-Năstase cu încă un nume: Halep. Ah, și Dracula”, a scris un utilizator pe Facebook, postând o imagine cu panoul amplasat în Madison Square Garden.

Simona Halep revine în România, luni, din Franţa, unde a câştigat titlul la Roland Garros.

Ea va sosi cu o cursă Tarom, care ajunge la ora 16.15, urmând a fi întâmpinată de ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, de preşedintele FRT, George Cosac, precum şi de ceilalţi membri ai Comitetului Director al FRT, la Salonul Oficial al Aeroportului Internaţional Henri Coandă.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Virginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.