Dacă nu visezi, nu faci performanță și nu câștigi campionate, spune Alexia Tatu, tânăra campioană la categoria Under-14 de la Wimbledon. A obținut duminică trofeul de la Londra după o finală sută la sută românească, jucată, culmea, împotriva uneia dintre bunele sale prietene, care îi este și parteneră la jocurile de dublu de câțiva ani: Andreea Soare.

Andreea Soare (stânga) și Alexia Tatu (dreapta) au fost finalistele Under-14 la Wimbledon 2022 Foto: Facebook Federația Română de Tenis

Alexia Tatu a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Digi24, despre susținerea părinților și a antrenorilor, despre dedicare, dar și despre cât s-a antrenat ca să ajungă campioană la 13 ani. Reporterul Digi24 a fost la Buzău și a stat de vorba cu Alexia luni, a doua zi după victoria de la Londra. A găsit-o chiar pe terenul de tenis unde se antrenează încă de la vârsta de 6 ani.

Alexia Tatu, campioană la Wimbledon: „ Trebuie să și visezi. Dacă nu visezi, nu prea ai cum”

Adolescenta de 13 ani este conștientă că victoria de la Wimbledon înseamnă pentru ea „foarte multe oportunități și uși deschise”, dar și „un mic plan pentru viitor”.

„Mi-a asigurat anumite lucuri și sunt foarte mândră”, spune Alexia Tatu.

Andreea Soare, cea împotriva căreia a disputat finala U-14 de la Wimbledon, este una dintre cele mai bune prietene ale sale și este partenera sa de dublu de doi-trei ani deja.

Alexia Tatu (stânga), câștigătoarea U-14 la Wimbledon 2022, face echipă la dublu si este prietenă cu Andreea Soare, cealaltă finalistă de la Londra Foto: Facebook Federația Română de Tenis

„A fost destul de dificil. Noi ne-am și antrenat împreună, ultimele dăți ea m-a învins pe mine și au fost destul de mari emoțiile, pentru că acum era și turneul pe iarbă, era și un titlu important. Din fericire, am reușit cât de cât să trec peste, la meci m-am mai echilibrat între timp și norocul a fost de partea asta, de data asta”, a povestit Alexia Tatu.

Anul acesta, Alexia nu a înregistrat nicio înfrângere în competițiile la care a participat. Spune că performanța ei a fost posibilă cu foarte multă muncă, cu sușținere, cu ajutorul unor oameni implicați și dedicați. „În același timp, și eu a trebuit să mă implic, să mă dedic cât am putut eu de mult la fiecare antrenament, la fiecare meci, la fiecare turneu. Trebuie să și visezi. Dacă nu visezi, nu prea ai cum”, mărturisește tânăra campioană.

Ea consideră însă că nu s-a antrenat excesiv pentru atingerea unei astfel de performannțe. „Cam de o lună-două am început să fac mai mult, cam trei ore pe zi, de luni până sâmbătă, și câteodată de două ori pe săptămână și pregătire fizică câte o oră, dar înainte făceam mai puțin pregătire fizică, doar antrenament două ore pe zi de luni până vineri”, a explicat ea.

Inerent, vine întrebarea legată de Simona Halep. „Este o onoare pentru mine să fiu comparată cu Simona Halep, chiar dacă eu nu zic că ne asemănăm foarte tare ca stil de joc, dar poate ca rezultate... Eu îmi doresc să fac ceva mai mult decât a făcut Simona. Acum, rămâne de văzut”, mărturisește Alexia Tatu.

Pentru tânăra de 13 ani urmează alte competiții, chiar de azi, la Curtea de Argeș, apoi un nou ciclu de turnee, legate, de pe 23 iulie până pe 23 august.

Andreea Soare parcurge 80 de kilometri zilnic pentru a merge la antrenamente

Andreea Soare este finalista turneului de junioare sub 14 ani de la Wimbledon. Ea a pierdut în ultimul act în fața prietenei sale, Alexia Tatu. Sportiva este legitimată la clubul din Medgidia, dar face naveta zilnic la Constanța pentru antrenamente, dus-întors 80 de kilometri. Andreea are rezultate excelente și la școală.

„Este greu, dar atâta timp cât copilului îi place, noi ca părinți asta trebuie să facem, să-i susținem”, spune Cătălin Soare, tatăl sportivei.

Drumurile până la Constanța sunt făcute pe rând, când de el, când de soție. „Cineva pleacă dimineață, o duce, o întoarce înapoi. Se duce la școală. Cineva pleacă seara, o duce, o întoarce înapoi”, spune Cătălin Soare.

Andreea practică tenisul de la 6 ani. A fost inspirată de sora ei mai mare.

„Părinții mei au dus-o pe sora mea la tenis. Am vrut să văd și eu cum este, iar de atunci am început eu să joc tenis, la Constanța”, spune finalista de la Wimbledon.

„Aveam încredere în mine și știam ce pot. Am avut emoții, dar am trecut cu bine peste toate. A fost foarte frumos la Wimbledon. Mai ales, am întâlnit jucători cum ar fi Novak Djokovic sau Simona Halep chiar și a fost o atmosferă minunată”, povestește tânăra sportivă.

Performanța Andreei a adus bucurie în orașul natal.

„De un an de zile sportivă noastră Andreea s-a alăturat clubului. Încercăm să creștem și să valorificăm tot ce înseamnă copiii buni de la Medgidia”, spune Nicolae Tutungiu, directorul CS Medgidia.

„Ne bucurăm cu toții, pentru că toată lumea muncește să ajungă undeva și știm satisfacția aceea de după o reușită”, spune o altă sportivă, colegă de club cu Andreea.

„Este o mare victorie pentru noi, pentru clubul sportiv Medgidia, că avem așa ceva. Ne bucurăm, sperăm să ajungă cât mai sus”, adaugă o altă membră a clubului.

„Îmi doresc să joc la astfel de turnee mari, la seniori, și să ajung cât mai sus posibil”, promite Andreea.

La Wimbledon, Andreea Soare a pierdut doar un singur set până la finala cu Alexia Tatu.

Editor : Luana Pavaluca