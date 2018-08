„Condițiile extreme” de la US Open fac ravagii printre jucători. Decizia anunțată de organizatori

Temperaturile de peste 35 de grade Celsius şi umiditatea accentuată au perturbat meciurile de marţi de la US Open, ultimul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, relatează Agerpres.

Marţi, abandonurile au înflorit pe terenurile newyorkeze de la Flushing Meadows, începând cu argentinianul Leonardo Mayer şi continuând cu lituanianul Ricardas Berankis şi italianul Stefano Travaglia, victima unor crampe musculare. Lista a fost completată apoi de rusul Mihail Iujnîi şi sârbul Filip Krajinovic. Şi românul Marius Copil a abandonat, din cauza unor probleme medicale, în setul al treilea al meciului cu croatul Marin Cilic.

Simona Halep, eliminată luni, în primul tur de la US Open de estona Kaia Kanepi, a declarat, în conferința de presă de după meci că nu s-a simțit în largul ei pe terenul de la Flushing Meadows.

"Nu am jucat niciodată cel mai bun tenis al meu aici, chiar dacă am ajuns în semifinale şi în sferturi. Simt că jocul meu nu e la cel mai înalt nivel. Dar întotdeauna am luptat în fiecare meci. Poate e vorba de zgomotul din tribune, oraşul este aglomerat”, a spus și Simona Halep, eliminată luni, în primul tur, de estona Kaia Kanepi.

"Condiţiile extreme" i-au determinat pe organizatori să acorde "zece minute de pauză între al treilea şi al patrulea set" la simplu masculin, o regulă introdusă în premieră la US Open şi care va fi prelungită "de la o zi la alta".

Sârbul Novak Djokovic, care a trecut în primul set de ungurul Marton Fucsovics (6-3, 3-6, 6-4, 6-0), a avut şi el de înfruntat căldura şi umiditatea excesivă. "La finalul setului trei, eu m-am simţit mai bine, am lovit mai bine mingea. Înainte, eram pe modul supravieţuire. Mă rugam să mă simt mai bine", a recunoscut Djokovic, care a precizat că a folosit gheaţă din plin, ca şi adversarul său, în cele zece minute de pauză acordate celor doi jucători.

