Controversă la AusOpen, după ce Simona Halep a ajuns la spital deshidratată

Simona Halep a fost spitalizată pentru câteva ore, sâmbătă, din cauza deshidratării suferite după finala Australian Open, a anunţat ESPN. Potrivit sursei citate, Halep a rămas în spital circa patru ore, după care a revenit la hotel. Duminică, la finalele masculine de pe Rod Laver - terenul unde a jucat și Simona - organizatorii Australian Open au decis să tragă acoperișul, din cauza disconfortului termic. Există voci care se întreabă de ce nu au procedat la fel și sâmbătă, în finala fetelor.

O fotografie care circulă pe rețelele de socializare - captură după o transmisiune a ESPN - o arată pe Simona pe un pat de spital, cu ochii închiși și cu o perfuzie la mâna stângă.

Finala jucată împotriva danezei Caroline Wozniacki, câștigată de aceasta din urmă, a durat aproape trei ore și s-a desfășurat în condiții de caniculă. De altfel, între setul al doilea și setul decisiv, organizatorii au acordat celor două sportive o pauză de 10 minute tocmai din cauza temperaturilor foarte mari. Ambele sportive au solicitat la un moment dat, în timpul meciului, intervenția medicului. În cazul Simonei, medicul i-a luat tensiunea, în timp ce sportiva se răcorea cu prosoape ude.

Foto: Guliver/Getty Images

Simona Halep a vorbit despre starea fizică proastă prin care a trecut în timpul meciului la conferința de presă care a avut loc după desfășurarea partidei:

„Am fost obosită. Am avut atât de multe probleme la picioare, durere peste tot. După primul set, am fost gata. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Fără energie, fără putere. Dar apoi am zis că trebuie să lovesc toate mingile şi aşa am luat al doilea set. Am avut crampe în setul al doilea, m-am simţit mai bine în al treilea, dar durerile au persistat. Cred că a fost bine cât am stat în pauză (n.r. - înaintea decisivlui), la aer condiţionat, în vestiar, dar cred că pauza a fost cam lungă şi m-a tăiat. Dar era nevoie de ea, m-a ajutat cu respiraţia, avusesem dureri de cap. E o regulă bună. Am revenit în al treilea set, dar când a trebuit să servesc pentru 5-3, nu am mai avut carburant. Nu am reuşit şi e un pic trist”, le-a spus Simona jurnaliștilor, explicând astfel de ce a pierdut o nouă șansă de a câștiga un titlu de Grand Slam.

Spitalizarea Simonei a avut loc după ce a făcut aceste declarații.

Simona Halep este jucătoarea de tenis care a petrecut cel mai mult timp pe teren la acest turneu - 14 ore și jumătate. Punctul maxim de efort rămâne partida din turul al treilea împotriva americancei Lauren Davis, meci care a durat trei ore și 45 de minute, egalând recordul de la Australian Open. Totul s-a petrecut pe o căldură toropitoare.

De altfel, la finala masculină de duminică dintre Federer și Cilic, acoperișul arenei Rod Laver - acceași unde a jucat și Simona - a fost tras din cauza valorii mari a indicelui de disconfort termic, care făcea ca temperatura să fie resimțită ca 32,5 grade, deși era seară. Presa tabloidă scrie că s-a iscat și o controversă din această cauză, după spitalizarea Simonei Halep mulți întrebându-se de ce nu a fost luată această măsură și sâmbătă, la finala fetelor.

Simona Halep este aşteptată să sosească în ţară luni dimineaţă, la ora 11:00, potrivit digisport.ro.