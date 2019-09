CTP, comparație între Andreescu și Halep: Cu Simona am avut mereu o temere, uitându-mă la Bianca văd victoriile viitoare

Cristian Tudor Popescu, comentator de tenis și gazetar, a declarat, la Digi24, că Bianca Andreescu „a intrat pe teren ca un cavaler de turnir, care se înfruntă cu un alt cavaler de turnir” și că a bătut-o pe Serena Williams „pe limba ei”. Cristian Tudor Popescu a făcut și o comparație între Simona Halep și Bianca Andreescu, menționând că „Simona este o întâmplare fericită”, în timp ce „Bianca este un produs de top”. Jucătoarea canadiană de origine română a devenit, sâmbătă seară, campioană la turneul US Open, după ce a învins-o pe Serena Williams.

„Nu putem să nu ne gândim la finala de la Wimbledon. Am avut 2 finale consecutive de Grand Slam în care pe Serena au înfruntat-o 2 românce. Greu de spus dacă ceva din Bianca poate fi numit românesc. Uitându-ne la chipul ei, la cum se mișcă. Care e deosebirea dintre cele 2 mari victorii? Simona a câștigat la Wimbledon ca la Călugăreni, cu o defensivă elastică, subțire, dar elastică și curajoasă, cu care a reușit să o destabilizeze pe tavalugul Williams.



Dincoace, Bianca a intrat de la început pe teren ca un cavaler de turnir care se înfruntă cu alt cavaler de turnir. Din atitudine, privire, gestică, s-a așezat de la început pe același nivel cu Serena. Spre deosebire de Simona, care a intrat pe teren mental cu șansa a doua și posibilitatea de a produce marea surpriză, ceea ce s-a și întâmplat, Andreescu i-a transmis de la început Serenei: ne batem parte în parte. I-a comunicat: ai lance, am și eu, ai spadă, am și eu. Pot arunca scutul și să ne batem la liber, pot să fac ce vrei tu, n-o să ma retrag. As Serena, răspunde cu as și Bianca. Retur devastator Serena, retur decisiv Bianca. Atacă Serena, imediat Bianca răspunde cu atac. Acesta a fost meciul în oglindă, o bătălie frontală între cele 2, pe care a câștigat-o Bianca. Deci se poate spune că Bianca a bătut-o pe Serena pe limba ei”, spune Cristian Tudor Popescu.

„Uitându-mă la fata asta de 19 ani, dacă ma gândesc la sentimentul pe care mi l-a dat Simona mereu, imposibil să mi-l reprim, cu toată bucuria uriașa de la Roland Garros, la Wimbledon, mereu la Simona am avut o temere ascunsă în spatele mingii: oare va câștiga, oare vraja, minunea asta, întâmplarea asta extraordinară pe care o reprezintă Simona - pentru că e o întâmplare de basm pentru România - oare nu se va risipi? În vreme ce, uitându-mă la Bianca, văd, dupa această victorie, văd victoriile ei viitoare. Ați văzut cât de conștientă e ce a făcut, cât de puțin a dramatizat, de aceea a și reușit să depășească momentul de minge de meci respinsă de Serena, pentru că nu a făcut o drama: e mingea vieții, cine știe când mai prind o finală. Dacă gândea asa, pierdea meciul. A rămas calmă. Daca pierd, nu e nicio rușine, sunt pregătită pentru alte meciuri. Asta a fost forța extraordinară a Biancăi.

Ați văzut și la final cât de reținută a fost în manifestări. S-a trântit pe teren după ce a făcut toate onorurile. E o jucătoare de la care așteptam rezultate la fel de mari în viitor”, spune comentatorul de tenis.

CTP: Simona este o întâmplare fericită, Bianca e un produs de top

„Simona e o întâmplare fericită, s-a făcut singură, cu familia ei, în vreme ce Bianca e un produs de top al unui sistem clar. Acolo s-a investit la nivel de federație, de stat, într-un program cu mai multe jucătoare și se vede pe ea, se vede ce are în spate, siguranța cu care spune: am ajuns aici să joc cu legenda Serena nu întâmplător, ci pentru că am muncit enorm, am știut ce fac și acum înteleg foarte bine ce mi se întâmplă. Nu e Ostapenko, peste care da un Grand Slam și după umblă zăpăcită ca un câine lovit de tiruri. E o jucătoare care a știut exact ce are de făcut, programul, munca și rezultatul la care va ajunge, lucruri care la noi nici nu e cazul să le pomenim.

Serena poate să joace și peste 40 de ani și va avea rezultate. E o jucătoare uluitoare, aș spune cea mai mare jucatoare, dacă n-ar exista Martina Navratilova. Dacă va veți uita peste niște date, veți constata că am dreptate. Uitați-vă nu la număarul de grand slam, ci la numărul de meciuri de simplu și dublu pe care le-a câștigat în carieră Navratilova, de turnee pe care le-a câștigat și veți înțelege de ce spun asta. Dar Serena e o jucătoare imensă, care poate să joace până la ce vârstă dorește, dacă va face pereche cu sora ei poate juca până la 50 de ani și după. În următorii ani o putem vedea în frunte bătându-se cu aceste tinere care apar una dupa alta”, spune Cristian Tudor Popescu.