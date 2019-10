CTP despre meciul Simona Halep-Bianca Andreescu: A fost o victorie a spiritului de luptă şi a experienţei

Meciul dintre Simona Halep şi Bianca Andreescu, de la Turneul Campioanelor 2019, s-a decis la sfârșitul setului 2, când Bianca Andreescu a avut minge de meci, iar Simona Halep a gestionat în mod excepțional acel moment, a comentat la Digi24 gazetarul Cristian Tudor Popescu. El spune că din acel moment, a fost 90 la sută sigur că Simona Halep va câștiga partida. Victoria a fost una a spiritului de luptă și a experienței, a conchis CTP.

Pe alocuri, „zvăpăiata și talentata” Bianca Andreescu a dat dovadă de lipsă de luciditate, de grabă, iar experiența Simonei Halep s-a văzut. În plus, Bianca Andreescu a acuzat și unele probleme medicale, la spate, care sunt cumva nefirești, dată fiind vârsta sa de 19 ani. Poate că ar trebui să mai dea 2-3 kilograme jos pentru a preîntâmpina aceste probleme, a spus Cristian Tudor Popescu. Bianca Andreescu lovește mult mai tare decât Simona Halep, dar în final, loviturile Biancă parcă deveniseră mai moi decât ale Simonei.

Simona Halep (5 WTA) a debutat cu dreptul, luni, la Turneul Campioanelor. A trecut în trei seturi, 3-6; 7-6 (6); 6-3 de Bianca Andreescu (Canada; 4 WTA). Partida a durat două ore și 30 de minute.

„Bună seară! A fost un meci fascinant datorită diferenței de stil dintre cele două jucătoare. De o parte, complexitatea jocului Biancăi Andreescu, care știe să țină mingea și de pe fundul terenului, știe să facă voleu, știe scurtă, i-a pus vreo șapte scurte Simonei, dintre care șase au fost punct, deci jocul ei este mult mai variat. Dincolo, Simona i-a opus raliul, arma ei atomică, capacitatea de a ține mingea stânga-dreapta în teren, a dat drumul la picioare, în special în setul 2. În primul set, a fost cam rusty, într-adevăr, cum spunea Darren Cahill, cam ruginită, pentru că nu a avut meciuri în ultima vreme, dar apoi s-a dezmorțit în setul 2, a dat drumul la picioare și a început să-i trimită multe mingi înapoi zvăpăiatei și talentatei, indiscutabil, Bianca Andreescu”, a analizat Cristian Tudor Popescu.

„Meciul s-a jucat la sfârșitul setului 2, acolo unde a avut minge de meci Bianca Andreescu și Simona a gestionat, din punct de vedere nervos, acel moment - excepțional! A fost foarte stăpână pe ea și am fost 90 la sută sigur că setul al treilea îl va câștiga Simona. A fost, am senzația, și o diminuare fizică a canadiencei, probleme la spate. Nu o scuză în niciun fel. Ar fi culmea, nu? Are 19 ani, 20 de ani, nu poți să vii cu slăbiciuni fizice de felul ăsta la vârsta asta! Poate că ar trebui să mai dea 2-3 kilograme jos, pentru a nu mai avea astfel de probleme”, spune CTP.

„Meciul a fost foarte spectaculos din punct de vedere tactic. Bianca a forțat, tot timpul a vrut să aibă inițiativa, a lovit tare și lovește mai tare decât Simona sau cel puțin asta s-a întâmplat vreme de două seturi, dar Simona a rezistat cu spiritul ei de luptătoare, de a nu ceda niciodată, a rezistat și finalmente observam ușor amuzat că loviturile Biancăi deveniseră mai moi decât ale Simonei. A fost o victorie a spiritului de luptă și experienței superioare din partea Simonei, pentru că în anumite momente, s-a văzut la Bianca vârsta, lipsa de luciditate, graba”, a conchis CTP.

Urmăriți mai jos comentariul complet al lui Cristian Tudor Popescu:

