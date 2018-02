CTP, despre retragerea Simonei Halep

Simona Halep suferă de tendinită şi a anunțat că se retrage de la Doha, unde ajunsese în semifinale, și nu va participa nici la turneul următor, cel de la Dubai. Va aștepta Indian Wells, în martie, ca să anunțe dacă este pregătită să reintre în arenă. Cristian Tudor Popescu a explicat la Digi Sport 1 de ce sportiva de 26 de ani a ajuns să aibă aceste probleme.

„Problema cu glezna o urmăreşte de mai mult timp pe Simona. Este punctul slab al Simonei. Se pare că din pricina unei poziţii foarte joase pe care o adoptă uneori la rever, atunci când ajunge in extremis, din pricina acestei poziţii. Are de suferit cu glezna şi genunchiul. Simona şi-a mâncat din măduvă în ultimele două meciuri de la Australian Open. A depăşit linia roşie. Încep să fie afectate părţi ale corpului, în special încheieturile.

După meciul cu Sevastova avea deja probleme. A continuat alergarea după o scurtă, nu a frânat. Nu pot decât să admir modul în care Simona şi Andrei Pavel au judecat şi jucat finalul meciului cu Bellis. Dacă nu câştiga acel game, probabil că abandona. Nu ar mai fi făcut faţă nici măcar 10 minute. Trebuia să câştige acel game. Maturitatea cu care Simona a servit e remarcabilă. A încheiat meciul cu lovitură decisivă. Asta este. Rezistenţa fizică face parte din tenis. Abandonul în tenis face parte din joc. Trebuie să rezişti la ritmul turneelor, un an de zile. Fetele s-au plâns că e prea mult pentru ele, dar asta face parte din joc”, a spus CTP, citat de digisport.ro.

Simona Halep a făcut un RMN şi se pare că acumularea de lichid la unul dintre picioare e cauza tendinitei.

„Tendinita trece greu. Nu ai ce să îi faci. Nu există un tratament medical. Există pauză şi pungi cu gheaţă. Există cazuri de tendinită care te pot ţine luni de zile. Nu cred că se va întâmpla asta cu Simona. E îngrijorător că nu va juca la Dubai.

I-am spus unui prieten că mai degrabă ar trebui să nu intre cu Muguruza pe teren. Era un gest lipsit de sens. Trebuie să fie la toţi parametrii pentru a o învinge pe Muguruza”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

„RMN-ul a dezvaluit că am o tendinită la al 4-lea deget. Aşa că trebuie să am grijă de această problemă şi să mă gândesc mai întâi la sanătate. Astăzi a fost mai rău şi de asta am luat această decizie. Cu siguranţă nu mai joc nimic până la Indian Wells. O să văd înaintea turneului dacă o să pot juca acolo, pentru moment nu pot să spun nimic”, a declarat Simona Halep, într-o conferință de presă, mărturisind că este supărată. „Este greu să te califici în semifinale şi să nu poţi juca la un turneu atât de frumos. M-am forţat destul de mult în ultimele săptămâni şi trebuie să o iau uşor”, a explicat cea mai bună jucătoare a României.

La Doha, Halep (campioană în 2014 în Qatar) le-a învins pe Ekaterina Makarova (6-3, 6-0), Anastasija Sevastova (6-4, 6-3) şi Catherine Bellis (6-0, 6-4), câştigând un cec de 147.750 dolari şi 350 de puncte WTA.

Graţie retragerii Simonei, Garbine Muguruza are asigurat un loc în ultimul act al competiţiei de la Doha, transmis în direct de Digi Sport.