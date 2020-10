CTP, după ce Halep și-a spulberat adversara: Rar mi s-a întâmplat să văd așa ceva, nu-mi amintesc când am văzut ultima dată

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria superbă a Simonei Halep din turul al treilea de la Roland Garros. Românca și-a spulberat adversara într-un meci care a durat 55 de minute și în care a cedat un singur game. Amanda Anisimova a aliminat-o pe Simona Halep, anul trecut, în sferturile turneului de la Roland Garros.

Cristian Tudor Popescu: Simona este în cea mai bună stare psihică a ei de când o văd eu jucând tenis. Și nu este de acum, de la Roland Garros. Este de la Praga – turneu câștigat, la Roma – turneu câștigat, în care Simona a arătat o maturitate, o liniște interioară, o soliditate care impun adversarelor, cum se spune – de la vestiar... înainte de a începe să lovească mingea.

Ce am văzut astăzi? Am văzut... rar mi s-a întâmplat să văd așa ceva, nu-mi amintesc când am văzut ultima dată, o jucătoare de nivel, de valoare, cum este Amanda Anisimova, care să intre pe teren într-o stare atât de proastă, atât de greșită din punct de vedere psihic. Nu știu ce părere are și antrenorul ei. Mai ales la jucătoarele tinere, poate să apară emoția înainte de un astfel de meci, cu favorita numărul 1 a turneului, dar asta duce de obicei la hiperactivitate pe teren, la lovituri pripite, încercarea de a face mai mult decât e cazul, lovituri decisive multe... Ori, la Anisimova a fost lucrul cel mai rău care i se poate întâmpla unui jucător de tenis, și anume a fost static agitată.

Adică, pe lângă că era extrem de nervoasă, că țipa la aproape fiecare greșeală, frustrată, în același timp nu se ducea la minge. Aștepta să facă puncte ca și cum ar fi fost pe un teren foarte rapid, să facă punct cu lovitură decisivă, să câștige în unul, două schimburi... Cu cine? Cu Mobra, motoreta Mobra a tenisului mondial?, care este Simona Halep. Jucătoarea cu cea mai bună deplasare din circuit.

CTP: Simona a fost impecabilă

Cum poți să intri cu asemenea atitudine? Trebuia să intre pregătită pentru un meci dur, de uzură, cu shimburi multe, mai ales că terenul este destul de umed, mingile sunt mai grele, temperatura este scăzută și clar că nu poți să expediezi un astfel de meci cu puncte câștigate numai din serviciu sau cu unul, două schimburi.

De partea cealaltă, Simona a fost impecabilă. În game-ul doi a fost un moment de cumpănă, în care au fost câteva mingi de break pe serviciul Simonei. Și acolo, Simona și-a dat seama la un moment dat, după un punct făcut de Anisimova, și-a dat seama care-i problema, i-a făcut semn lui Darren în tribună – „Serviciul!”... „Știu, serviciul!”. Și a servit foarte bine cu primul serviciu, și când nu i-a intrat primul serviciu a servit lung și apăsat, cu coeficient de risc al doilea serviciu, asumându-și posibilitatea unor duble greșeli. Și au fost și duble greșeli, dar au fost asumate. Pentru că mai bine faci dublă greșeală, decât să servești moale și să să-i dai posibilitatea unui retur devastator adversarei, crescându-i încrederea.

Și din acel moment, Simona a fost de neoprit. Mișcare foarte bună, stânga dreapta în teren, mișcare în față foarte bună, a ajuns mingile scurte trimise la un moment dat de Anisimova, a făcut și voleu clasic, cu reverul din față, și spre sfârșitul meciului a pus și o scurtă foarte bună. Asta e încă o dovadă a stării ei psihice excelente, faptul că nu se mai sperie de mingile din apropierea fileului.

Simona Halep s-a calificat în optimi la Roland Garros după un meci de mai puțin de o oră cu Amanda Anisimova

Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat în optimile de la Roland Garros, după ce a învins-o pe americanca Amanda Anisimova, locul 29, cu 6-0, 6-1, după mai puțin de o oră de joc.

Halep, campioană la Paris în 2018, va juca în optimi contra polonezei Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA). Halep a surclasat-o pe Swaitek cu 6-1, 6-0, anul trecut, în optimi la Roland Garros.

