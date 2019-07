CTP: Este cea mai mare victorie a Simonei de până acum, mai mare decât victoria de la Roland Garros

Gazetarul și comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, că Simona Halep a jucat „alt tenis” în semifinala de la Wimbledon, când a învins-o pe Elina Svitolina și s-a calificat în finală. „Este mai mare decât victoria de la Roland Garros 2018 pentru că Wimbledonul este un turneu cu totul și cu totul special. Jucătorii, oamenii de tenis îl consideră turneul magic, turneul imperial, cel mai mare din lume”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

„Am trăit finala din 1976 a lui Ilie Năstase cu Bjorn Borg. De atunci au trecut 43 de ani și am ajuns să trăiesc ziua în care România să fie din nou în finala celui mai mare turneu de tenis din lume. Este cea mai mare performanță a Simonei de până acum. Este mai mare decât victoria de la Roland Garros pentru că Wimbledonul este un turneu cu totul și cu totul special. Jucătorii, oamenii de tenis îl consideră turneul magic, turneul imperial, cel mai mare din lume.

Important este și cum a reușit Simona să atingă această finală. După sfertul de finală de la Roland Garros, când Simona a fost învinsă de Anisimova, spuneam atunci că pe Simona a învins-o alt tenis și trebuia să vină și ea cu alt tenis. A făcut-o mai repede și mai bine decât mă așteptam.

Acesta este alt tenis. Nu s-a mai bazat doar pe defensiva ei, pe rezistența în raliu, a atacat de câteva ori, când a avut ocazia și chiar când nu a avut-o. A luat inițativa, a lovit deicisiv, în special în lung de linie, și cu dreapta și cu reverul. Nu a cedat controlul meciului și a debusolat-o pe Svitolina cu scurtele. Așa ceva nu a făcut Simona niciodată, în mod sistematic și cu atâta siguranță. De aici această victorie categorică”, explică gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie numărul 8.

„Este unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atît de ușor cum o arată scorul, dar am luptat din greu ca să câștig. Am stat bine fizic, am avut o tactică bună. Am mai multă experiență pozitivă pe teren, nu mai renunț. Încerc să fiu cea mai bună, să lupt până la capăt. Nu contează cu cine voi juca în finală, e ultimul meci al turneului”, a spus Simona, la finalul meciului.