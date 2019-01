CTP: Nu ratați meciul Simona Halep - Serena Williams, sunt rare astfel de prilejuri în viață

Simona Halep, nr. 1 WTA, s-a calificat în optimile de la Australian Open 2019 după un meci cu fostul lider mondial, Venus Williams, în care cheia succesului a fost mișcarea în teren, a declarat la Digi24 comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu. El spune că următoarea partidă, cu Serena Williams, va fi „meciul secolului”, un „meci de poveste”, care nu trebuie ratat, pentru că sunt rare astfel de prilejuri în viață în care putem privi o partidă „de traiectorie înaltă, de coliziune” între două sportive aflate în ascensiune.

Simona Halep a căpătat încredere după cele două meciuri precedente dure, câștigate în trei seturi. O cunoștea bine pe Venus Williams, știa cum joacă și de aceea a fost un meci tacticizat.

Cristian Tudor Popescu:

„Cheia acestui meci stă într-un singur cuvânt: mișcare. Haideți să detaliem:

Picioare - Simona este aproape la capacitatea ei maximă de deplasare în acest moment și care este, probabil, cea mai bună din circuit. De aceea a putut s-o miște, s-o oblige pe puternica, pe masiva Venus Williams, care are, totuși, 38 de ani, să lovească din alergare, insuficient pregătită, s-o pună în criză de timp. De aici principala sursă de puncte a Simonei: greșelile forțate ale americancei, care de obicei în statistici nu apar sau sunt trecute la greșeli neforțate. Or, multe dintre ele au fost forțate de Simona.

Serviciul - Servește Simona în acest turneu poate cel mai bine de când o știu eu. Are un prim serviciu constant, puternic, exercită presiune asupra adversarei și-n felul acesta i-a răpit posibilitatea lui Venus să-și folosească altă armă, foarte periculoasă: returul. Nu i-a arătat serviciul 2 Simona. A servit mai mereu cu primul, foarte bine, și din nou, iată, o situație în care Venus lovește bine așezată, de pe picioare, cu pregătire, cum e la retur, i-a fost refuzată marii campioane.

Returul Simonei - Asta este noutatea față de meciurile cu Kanepi și Sofia Kenin. Simona, având încredere multă - asta mi s-a părut în meciurile precedente slăbiciunea ei, faptul că nu atacă seriviciul 2 al adversarei; ei, astăzi l-a atacat. I-a tras niște retururi decisive și în momente foarte importante lui Venus Williams, i-a atacat serviciul 2 și asta i-a zdruncinat încrederea americancei.

Încrederea Simonei - a ieșit la vedere în momentele de la fileu, a făcut o contrascurtă din demivoleu - lovitură foarte pretențioasă, pe care a făcut-o cu o liniște și cu o precizie remarcabile. Și a făcut pe lângă drive voleul ei remarcabil, din față, cu care închide punctele, a făcut și un vole clasic, în cross, la fel, cu mare siguranță. Și challenge-urile! A avut două challenge-uri foarte deștepte Simona, inspirate, în momente importante. Mingea s-a dovedit a fi foarte puțin out. Și asta arată siguranță, încredere, așa că ne așteaptă, cred, hai să-i zic așa, meciul secolului în turul următor, între Williams cea mică și Simona”.

Întrebat cine i-ar putea pune probleme, dintre jucătoarele rămase în competiție, în cazul în care Simona Halep va trece de Serena Williams, Cristian Tudor Popescu a spus: „În tenis sunt superstițios, nu scot o vorbuliță despre o altă jucătoare”. CTP crede că Simona Halep trebuie să se concentreze acum pe meciul cu Serena Williams și să-l considere o finală de Australian Open.

Urmăriți comentariul integral al lui Cristian Tudor Popescu în materialul video de mai sus.

