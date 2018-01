CTP: Pe mine Simona m-a convins că există ceva dumnezeiesc în om

Pe mine, Simona m-a convins în acest turneu și în acest meci că există în om ceva dumnezeiesc, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu, imediat după încheierea finalei de la Australian Open, pierdută de Simona Halep, care este detronată astfel și din fruntea WTA de daneza Carolina Wozniacki. Iată comentariul integral al lui Cristian Tudor Popescu:

„Pe mine, Simona Halep a reușit să mă convingă în acest turneu, în acest meci și în altele de la Australian Open că există în om ceva dumnezeisc. Altfel nu pot să înțeleg... Astăzi, în mod special, au fost momente în care, cu toată experiența mea de peste o jumătate de veac în tenis, eram aproape sigur și trist că Simona nu mai poate, mă și miram dacă mai termină meciul în picioare. Vedeam cum i se termină rezervele de energie cu fiecare minut și totuși, acel al doilea set n-am să înțeleg niciodată cum l-a câștigat. Cum, de unde a reușit să mai scoată acei stropi de energie cu care a câștigat setul doi și apoi, iarăși, 3-1 pentru Wozniacki, din nou, atitudinea Simonei arăta clar că e extrem de obosită, că are contracturi în gambe, firesc, după asemenea meciuri cum a avut aici, și totuși, a reușit și de acolo să revină”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Simona nu a câștigat această finală. A câștigat-o o jucătoare excepțională, Caroline Wozniacki, care a fost mai puternică fizic astăzi. Atât. Dar Simona a dominat-o la capitolul serviciu, la capitolul lovituri direct câștigătoare. Este noua Simona. Cea care e capabilă să atace susținut, un meci întreg, dacă este nevoie, și acum, așa cum arată, Simona este cu adevărat aproape de câștigarea unui Grand Slam. De-acum, poate să câștige la Roland Garros, peste câteva luni, dar poate să câștige și Wimbledon-ul, și US Open, pentru că jocul ei s-a împlinit acum. Acoperă tot terenul, face și fază ofensivă, pune și scurte, după cum ați văzut, vine și în față...Deci...Are 26 de ani Simona. Caroline Wozniacki - 29. A așteptat un deceniu Wozniacki, aproape, după ce a fost nr.1 mondial, a așteptat să câștige un Grand Slam”, a punctat CTP. „Și iată că a reușit acum și mă bucur pentru această fată, care a muncit enorm pe terenul de tenis, a trăit pentru terenul de tenis și merita acest titlu astăzi. Însă Simona are 26 de ani și are o viață în tenis înainte. Sunt sigur, după ce am văzut-o aici, la Australian Open, sunt sigur că va câștiga un Grand Slam sau chiar mai multe”, a încheiat comentatorul de tenis.

Citiți și:

Prima reacție a Simonei Halep, după finala AO: „Sunt tristă că nu am putut câștiga azi. Caroline a fost mai bună”

Antrenorul Serenei Williams, despre Simona Halep: E mai puțin fresh din punct de vedere fizic

„Taci!”. Moment de tensiune maximă pentru Simona, în tie-break

„E ca un zid de cărămidă”. Organizatorii de la Australian Open, impresionați de revenirea Simonei Halep