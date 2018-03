Cum a reacționat Osaka după ce a învins-o pe Halep, nr 1 WTA

Naomi Osaka, nr 44 WTA, a învins-o cu un scor categoric pe Simona Halep, liderul clasamentului, în semifinala de la Indian Wells. Ea a avut o atitudine foarte calmă după meci și spune că va sărbători calificarea în finală antrenându-se.

Foto: Guliver / GettyImages

„Am încercat să-mi pun în aplicare planul de joc şi dacă am învins cu acest scor înseamnă că am făcut ceea ce mi-am propus. Am vrut să pun multe mingi în joc, să nu mai fac greşelile de la Australian Open. Şi cred că am redus foarte mult numărul lor”, a spus Osaka, în vârstă de 20 de ani.

Întrebată cum va sărbători prima sa calificare într-o finală de Mandatory, Osaka a spus: „Mă voi antrena, nu voi face nimic altceva”, potrivit Digisport.ro.

La Australian Open, în optimi de finală, Simona Halep a câştigat cu 6-3, 6-2 meciul cu Naomi Osaka. Acum, la Indian Wells, Naomi Osaka-Simona Halep 6-3, 6-0, după un meci în care Simonei nu i-au ieşit decât foarte puţine lucruri aşa cum şi-a propus.