Darren Cahill pune capăt colaborării cu Simona Halep. Reacția sportivei

Darren Cahill a anunțat că nu mai poate continua colaborarea cu Simona Halep din motive familiale. Nr. 1 mondial a postat vineri seara pe Facebook un mesaj în care îi mulțumește antrenorului Darren Cahill.

Darren Cahill a făcut anunțul pe contul de Instagram: „Vreau să anunț că Simona și eu nu ne vom mai continua parteneriatul în 2019, exclusiv din partea problemelor mele familiale”.

Simona Halep și Darren Cahill colaborau din vara anului 2015. Între cei doi au fost și momente tensionate în acest timp, dar au reușit să le depășească de fiecare dată.

„După ce m-am gândit și am discutat mult, cu mulți ani în care îmi petrec mai bine de 30 de săptămâni pe drum, departe de familia mea, am decis să iau o pauză de 12 luni, ca să-mi sprijin mai mult familia, copiii noștri intrând în etape importante ale vieții lor - ultimul an de liceu, pregătirile sportive și pentru colegiu, toate necesită tot mai mult timp”, a explicat antrenorul care a ajutat-o pe Simona Halep să atingă cele mai bune performanțe ale vieții ei sportive.

Darren Cahill are cuvinte măgulitoare la adresa Simonei Halep: „Vreau să-i mulțumesc Simonei pentru ultimii patru ani, care au fost uluitori. Înțelegerea ei, personalitatea, etica muncii, generozitatea și profesionalismul au făcut să fie o plăcere de a-i fi alături ca antrenor. E o tânără de mare clasă, o persoană pentru care am un mare respect, ceea ce este mai important decât orice rezultat la care am ajuns”.

