Dayana Yastremska, după semifinala de la Lyon câștigată în fața Soranei Cîrstea: Sunt ucraineancă, iar ucrainenii sunt foarte puternici

Jucătoarea de tenis ucraineană Dayana Yastremska (locul 140 WTA), în vârstă de 21 de ani, a reușit calificarea în finala turneului de la Lyon, deși a trecut printr-o săptămână extrem de solicitantă, fizic și emoțional: originară din Odesa, a fost nevoită să fugă de războiul din țara sa natală, însoțită de sora mai mică, Ivanna, în vârstă de 15 ani, și-a petrecut două nopți adăpostindu-se într-o parcare subterană, apoi a venit în România cu mașina, pentru ca în final să ajungă în Franța și să câștige meci după meci.

După victoriile sale la turneul de tenis de la Lyon, ultima în semifinală, împotriva Soranei Cîrstea, ea a vorbit despre emoțiile sale. Fostă număr 21 mondial, Dayana Yastremska a fost zâmbitoare la interviul de pe teren, mulțumind publicului francez pentru că a ajutat-o să treacă cu bine de meciurile din turneu, relatează Mediafax.

„A fost un meci foarte greu”, a spus ea, după partida cu Sorana Cîrstea. „În setul al treilea, când am avut mingi de meci și am pierdut acel game, am fost un pic nemulțumită. M-am gândit că sunt terminată, am pierdut, pentru că nu mai am putere. Apoi toată lumea m-a susținut, m-a susținut și am simțit că pot să o fac. Când am postat poze pe Instagram că am plecat de acasă, am primit o mulțime de mesaje de la francezi și din toată lumea. Dar când am ajuns aici, nu mă așteptam să primesc un sprijin atât de mare”, a mărturisit ucraineanca.

Ulterior, Yastremska a declarat presei că se simte mai degrabă obosită mental decât fizic.

„Citesc o mulțime de știri în fiecare zi”, a spus ea. „Uneori, în timpul nopții, primesc mesaje de la grupuri cu știri. Alteori mă trezesc și citesc ce se întâmplă, în special cu orașul meu. Așa că nu aș putea spune că dorm aici foarte bine. Mă trezesc destul de obosită dimineața. Dar poate că spiritul meu este destul de puternic în acest moment - de aceea cred că pot face față la orice. Sunt ucraineancă, iar ucrainenii sunt foarte puternici. Se poate vedea asta acum, în timpul războiului. Poate că și eu sunt puternică. Fiecare victorie de acum încolo merge către țara mea. În comparație cu ceea ce se întâmplă acasă, acestea nu au o mare însemnătate”, a spus tânăra jucătoare de tenis.

Dayana Yastremska a învins-o pe Sorana Cîrstea în trei seturi, cu 7-6 (5), 4-6, 6-4, sâmbătă seara, în semifinalele turneului WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 193.127 de euro.

Cîrstea (31 ani, locul 30 WTA), a doua favorită, s-a înclinat după două ore şi 31 de minute de joc echilibrat şi încărcat de emoţii. Cîrstea s-a ales cu un cec de 8.145 de euro şi 110 de puncte WTA, însă a irosit şansa de a deveni cea mai bună româncă din clasamentul WTA publicat luni.

Yastremska va lupta pentru al patrulea trofeu din carieră și primul după cel câștigat la Strasbourg 2019. Adversara ei, chineza Shuai Zhang, locul 64 WTA, este în căutarea celui de-al treilea titlu din circuitul WTA și primul după cel de la Guangzhou 2017.

