De ce i-a cerut Osaka scuze Serenei Williams după ce a învins-o la US Open

Noua campioană de la US Open, Naomi Osaka, a explicat într-o emisiune, luni, de ce a simțit nevoia să ceară scuze pentru că a învins-o pe Serena Williams în finala turneului de Grand Slam.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Naomi Osaka le-a adus duminică un strop de bucurie japonezilor greu încercați de dezastre în ultimul timp. Ea a reuşit o victorie istorică la US Open: a devenit prima niponă care câştigă un titlu de Grand Slam, după ce a învins-o pe Serena Williams, cu 6-2, 6-4.

Osaka a explicat luni că s-a simțit puțin nefericită după ce a câștigat finala de la US Open pentru că știa că nu este finalul pe care oamenii și-l doreau. „Știu că am câștigat o competiție foarte dură, un meci competitiv. Dar nu știu. Eram foarte emoționată. Simțeam nevoia să cer scuze”, spune sportiva, potrivit Business Insider.

„Mă simțeam puțin tristă pentru că nu eram sigură dacă mă huiduie pe mine (spectatorii n.r.) sau nu era rezultatul pe care și-l doreau”, adaugă campioana US Open.

Jucătoarea Naomi Osaka a declarat, după ce a câştigat turneul de Grand Slam, că atunci când a îmbrăţişat-o pe Serena Williams, idolul său, s-a simţit din nou ca un copil.

„Când am îmbrăţişat-o pe Serena la fileu, m-am simţit din nou ca un copil. Când eram mică am scris o compunere despre ea, în clasa a III-a. Am spus: Vreau să fiu ca ea. Îmi voi aminti mereu de Serena, pe care o iubesc. A fost foarte drăguţă cu mine la fileu şi pe podium”, a spus Osaka.

„Cred că poate în câteva zile îmi voi da seama ce am reuşit. Am simţit că nu trebuie să mă las copleşită de emoţii, doar să mă concentrez să joc tenis pentru că asta m-a adus la acest punct”, a explicat Naomi Osaka.

