Superstarul mondial al tenisului, sârbul Novak Djokovici, se mută cu familia în Grecia și își înscrie cei doi copii la o școală privată din Atena, pe fondul tensiunilor politice crescânde din Serbia natală, potrivit greekreporter.com.

Campionul cu 24 de titluri de Grand Slam a fost recent criticat de mass-media aliniate politicii statului după ce a susținut public protestele studenților. Aceste demonstrații au început în decembrie anul trecut, în urma prăbușirii acoperișului intrării gării din Novi Sad, pe care studenții au atribuit-o corupției guvernamentale.

Copiii lui Djokovici sunt înscriși la o școală din Atena

Potrivit Tennis24, Djokovici și-a înscris fiul de 11 ani, Stefan, și fiica de 8 ani, Tara, la Saint Lawrence College, o școală britanică privată din Atena.

Noua reședință a familiei Djokovici este în zona Glifada, în sudul Atenei.

Nole a fost văzut zilele trecute la „Kavouri Tennis Club” jucând tenis alături de fiul său, după semifinala pierdută la US Open în fața lui Carlos Alcaraz.

Au apărut și speculații că jucătorul în vârstă de 38 de ani va solicita o viză de aur grecească, care oferă drept de ședere în schimbul unei investiții. Djokovici s-a întâlnit deja de două ori cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis.

Superstarul sârb a vizitat Grecia de numeroase ori și și-a exprimat deschis afecțiunea pentru această țară și pentru oamenii ei. Un videoclip recent pe TikTok îl arată pe Nole, cum îi place fanilor să-l numească, dansând pe melodia celebrei Zorba syrtaki în timp ce se antrenează pe banda de alergare.

A mutat turneul pe care îl deținea de la Belgrad la Atena

De asemenea, s-a aflat că Djokovici va aduce turneul ATP 250 în Grecia, marcând revenirea tenisului masculin profesionist în această țară pentru prima dată în 31 de ani. Cunoscut anterior sub numele de Serbian Open, evenimentul a fost redenumit Hellenic Championship și va avea loc la Atena, în perioada 2-8 noiembrie 2025, la OAKA Indoor Hall.

Această mișcare marchează o schimbare pentru un jucător care odată era idolatrizat în Serbia. Criticile politice au fost notabile, în ciuda încercărilor președintelui sârb Aleksandar Vucic de a minimiza tensiunile.

Președintele sârb a încercat să calmeze tensiunile, insistând că nu va vorbi niciodată de rău despre Djokovici, dar tonul modificat în acoperirea mediatică internă marchează o schimbare bruscă pentru un jucător care odată era idolatrizat în țara sa, scrie Greek Reporter.

Editor : M.C