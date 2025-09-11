Live TV

Video De la „idolul sârbilor” la „trădător”. Novak Djokovici s-a mutat în Grecia împreună cu familia

Data publicării:
Novak Djokovic Competes in the Semifinals of the US Open
Novak Djokovici. Foto: Profimedia
Din articol
Copiii lui Djokovici sunt înscriși la o școală din Atena A mutat turneul pe care îl deținea de la Belgrad la Atena

Superstarul mondial al tenisului, sârbul Novak Djokovici, se mută cu familia în Grecia și își înscrie cei doi copii la o școală privată din Atena, pe fondul tensiunilor politice crescânde din Serbia natală, potrivit greekreporter.com.

Campionul cu 24 de titluri de Grand Slam a fost recent criticat de mass-media aliniate politicii statului după ce a susținut public protestele studenților. Aceste demonstrații au început în decembrie anul trecut, în urma prăbușirii acoperișului intrării gării din Novi Sad, pe care studenții au atribuit-o corupției guvernamentale.

Copiii lui Djokovici sunt înscriși la o școală din Atena

Potrivit Tennis24, Djokovici și-a înscris fiul de 11 ani, Stefan, și fiica de 8 ani, Tara, la Saint Lawrence College, o școală britanică privată din Atena. 

Noua reședință a familiei Djokovici este în zona Glifada, în sudul Atenei.

Nole a fost văzut zilele trecute la „Kavouri Tennis Club” jucând tenis alături de fiul său, după semifinala pierdută la US Open în fața lui Carlos Alcaraz.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Au apărut și speculații că jucătorul în vârstă de 38 de ani va solicita o viză de aur grecească, care oferă drept de ședere în schimbul unei investiții. Djokovici s-a întâlnit deja de două ori cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis.

Superstarul sârb a vizitat Grecia de numeroase ori și și-a exprimat deschis afecțiunea pentru această țară și pentru oamenii ei. Un videoclip recent pe TikTok îl arată pe Nole, cum îi place fanilor să-l numească, dansând pe melodia celebrei Zorba syrtaki în timp ce se antrenează pe banda de alergare.

A mutat turneul pe care îl deținea de la Belgrad la Atena

De asemenea, s-a aflat că Djokovici va aduce turneul ATP 250 în Grecia, marcând revenirea tenisului masculin profesionist în această țară pentru prima dată în 31 de ani. Cunoscut anterior sub numele de Serbian Open, evenimentul a fost redenumit Hellenic Championship și va avea loc la Atena, în perioada 2-8 noiembrie 2025, la OAKA Indoor Hall.

Această mișcare marchează o schimbare pentru un jucător care odată era idolatrizat în Serbia. Criticile politice au fost notabile, în ciuda încercărilor președintelui sârb Aleksandar Vucic de a minimiza tensiunile.

Președintele sârb a încercat să calmeze tensiunile, insistând că nu va vorbi niciodată de rău despre Djokovici, dar tonul modificat în acoperirea mediatică internă marchează o schimbare bruscă pentru un jucător care odată era idolatrizat în țara sa, scrie Greek Reporter.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
suspect kirk
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii...
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de...
charlie kirk vorbeste si gesticuleaza pe scena
A fost găsită arma care l-a ucis pe Charlie Kirk. Cu ce tip de pușcă...
alexandru nazare
Ministrul de Finanțe, vizită în SUA. Cu cine se va întâlni Alexandru...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine. Cel mai bun a fost Băsescu, să fie clar
Patrick Mouratoglou a dezvăluit motivul pentru care s-a certat cu Serena Williams de mai multe ori
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: „Este o ameninţare pentru securitatea europeană”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Protesters Demand Accountability For Deadly Tempi Train Crash, Athens, Greece - 06 Sep 2025
Violențe la Atena, după proteste antiguvernamentale. De ce au ieșit grecii în stradă
profimedia-0502742178
Criza migranților. Cum a trecut Europa de la sloganul „Putem face asta” al lui Merkel la „ridicarea podului mobil” (BBC)
profimedia-1034488919
Proteste violente în Serbia: poliția a folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor antiguvernamentali la Novi Sad
photo-collage.png - 2025-09-02T004908.017
Momentul în care un CEO polonez smulge șapca destinată unui copil la US Open. „A fost o greșeală uriașă”
Serbia Anti Government Protests
Manifestație la Belgrad: sârbii au defilat în tăcere, la zece luni de la accidentul din Novi Sad care a declanșat proteste masive
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90...
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Ce amendă riști dacă nu faci ITP-ul la timp. Când îți poate fi suspendată înmatricularea
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Au luat decizia finală: OUT cu selecționerul! Primul nume contactat e unul uriaș
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea