De neoprit! Bianca Andreescu este în semifinale la US Open 2019

Bianca Andreescu, sportiva canadiană de origine română aflată pe locul 15 WTA, a obținut încă o victorie la US Open 2019 și a ajuns în semifinalele competiției din care anul trecut era eliminată în primul tur. Bianca Andreescu a învins-o în sferturile de finală pe belgianca Elise Mertens, nr. 26 mondial, în trei seturi: 3-6, 6-2, 6-3, după două ore de joc.

După un început mai dificil al partidei pentru Bianca Andreescu și un prim set câștigat de Mertens, canadianca a reușit să echilibreze partida în setul al doilea. Setul decisiv a fost cel mai lung, a durat aproape trei sferturi de oră, dar a fost disputat până la scorul de 3-3, după care Bianca Andreescu s-a desprins clar și repede.

Bianca Andreescu și Elise Mertens la finalul meciului Foto: Guliver/Getty Images

Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, continuă să uimească lumea tenisului. Este prima sportivă cu vârsta mai mică de 20 de ani care ajunge, în ultimii 10 ani, într-o astfel de etapă la Flushing Meadows, performanță pe care o realiza în urmă în 2009 și Caroline Wozniacki.

Odată cu meciul câștigat în fața Elisei Mertens (23 de ani), Bianca Andreescu a ajuns la 11 victorii consecutive. Pentru un loc în finală ea va lupta cu elvețiana Belinda Bencic, nr. 12 WTA, în noaptea de joi spre vineri.

Bianca Andreescu a început în forţă 2019: a ajuns în prima sa finală WTA, la Auckland, după victorii în faţa lui Caroline Wozniacki şi Venus Williams. A câştigat titlul la Newport, dar explozia s-a produs cu adevărat la Indian Wells - Elina Svitolina, Garbine Muguruza şi Angelique Kerber au fost „victimele” ei înainte de a câștiga primul trofeu important din carieră. Al doilea a venit recent, la Rogers Cup, unde a devenit prima jucătoare din Canada din era Open care cucereşte titlul chiar la ea acasă.

Antrenorul ei, Sylvain Bruneau, pe care îl are din 2018, a fost martorul acestui parcurs absolut remarcabil. El a povestit jurnaliștilor cum e să fie antrenorul unei adolescente, dar crede că Bianca Andreescu are „ADN de luptătoare” și este înzestrată pentru tenis, a simțit asta de când i-a văzut primele evoluții. Bruneau a povestit și cum a reușit Bianca Andreescu extraordinara performanță de a câștiga toate cele șapte meciuri pe care le-a avut până acum împotriva unor adversare din top 10: cu cât adversara sa este mai redutabilă, cu atât provocarea este mai mare pentru Bianca Andreescu. Ea studiază stilul adversarei, intră pe teren fără niciun fel de trac și ia totul ca pe un joc de inteligență, un puzzle în care e dornică să mai adauge o piesă.

Simte că poate câștiga primul trofeu de Mare Șlem

Bianca Andreescu - calificată în sferturile de finală după ce a eliminat-o pe Taylor Townsend, americanca supranumită și „coșmarul româncelor” - ar putea fi o revelaţie și US Open 2019, confirmând parcursul ei extraordinar din 2019: anul trecut pe vremea aceasta era pe locul 208 în lume şi pierdea în primul tur la Flushing Meadows în faţa Olgăi Danilovic, în două seturi. Acum, este în premieră în semifinalele unui turneu de Mare Șlem şi este între primele 15 jucătoare din lume.

În clasamentul WTA live, Bianca Andreescu este deja pe locul 9. Dacă va câștiga US Open, ea va acumula mai multe puncte decât Simona Halep și o va devansa în clasamentul WTA.

Bianca Andreescu savurează momentul victoriei Foto: Guliver/Getty Images

De altfel, Bianca Andreescu a declarat că este foarte încrezătoare în forțele sale și că se așteaptă să câștige US Open.

„Este extraordinar. Am muncit și am visat la acest moment de foarte mult timp, deci este minunat să mă aflu în sferturile de finală. Sunt foarte fericită, dar turneul nu s-a terminat încă. Cred că pot face mult mai multe lucruri aici. Vreau să câștig fiecare turneu la care mă înscriu. Mă aștept la multe lucruri din partea mea, deci da, mă aștept să câștig turneul. Voi lua fiecare meci pe rând, pentru că știu că voi avea parte de multe adversare puternice până să ajung în finală. Mă voi bucura de acest moment acum și sper că voi câștiga miercuri. Nu m-am simțit niciodată atât de încrezătoare. Am adus aici elanul de la Rogers Cup. Acest an este cel mai bun an din viața mea de până acum. Joc mai bine aici decât la Rogers Cup. Cred că scorurile demonstrează acest lucru. Este mult mai plăcut să câștig în două seturi. Este mai ușor atât pentru trup, cât și pentru minte”, a spus Bianca Andreescu, citată de Mediafax.

Bianca Andreescu a avut de înfruntat nemulțumirea spectatorilor care în optimi și-au arătat susținerea pentru Taylor Townsend, însă canadianca de origine română a făcut față cu brio presiunii: „Sunt fericită pentru că am putut să rămân calmă în acele momente. Dacă rămân calmă și pozitivă, publicul nu mă poate învinge”, a spus ea.

