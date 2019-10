Declarația făcută de Simona Halep după primul duel cu Andreescu: Sunt mândră! Ce a spus de Bianca

Simona Halep a avut un debut extrem de greu la Turneul Campioanelor, în fața Biancăi Andreescu și a recunoscut acest lucru la finalul meciului. După două ore și 30 de minute de joc efectiv, sportiva noastră a declarat că a avut parte de o partidă epuizantă, dar că e fericită pentru victorie, potrivit Mediafax.

„E o performanță excepțională să fiu la acest turneu pentru al șaselea an la rând. A fost un meci greu, e o jucătoare grozavă. Știam Bianca e jucătoare fantastică, că va lupta pânâ la sfârșit. Sunt moartă! Dar voi avea timp de recuperare. Sunt foarte fericită că am câștigat un meci la Turneul Campioanelor. N-am jucat prea mult de la Wimbledon!Îmi place să joc sub presiune. Sunt fericită că am putut lupta cu o jucătoare cu 10 ani mai tânără. Sunt mândră de jocul meu din această seară. Am văzut multe steaguri românești. Vă mulțumesc! Simt iubirea voastră!”, a spus Simona Halep la finalul partidei.

Următorul meci din grupă al româncei este programat pe 30 octombrie, împotriva Elinei Svitolina care și-a câștigat și ea duelul de debut.

